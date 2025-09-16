Médicaments et aliments : ces 6 cocktails à éviter 

Plusieurs aliments peuvent influencer l’activité d’un médicament : par exemple, ralentir ou, au contraire, accélérer un ou plusieurs de ses effets sur l’organisme. Ou encore renforcer certains effets indésirables.
C’est particulièrement le cas :
Cette liste est toutefois loin d’être exhaustive. Si vous suivez un quelconque traitement, renseignez-vous auprès du médecin qui vous l’a prescrit ou du pharmacien qui l’a délivré. Et lisez attentivement la notice.
Source : Assurance maladie, site consulté le 11 septembre 2025
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet