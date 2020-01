Menus santé : des astuces zéro gâchis !

L’écologie s’invite en cuisine cette semaine sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr. Bocaux, conservation, recettes… voici des idées pour ne plus rien jeter et transformer vos restes en succulents petits plats.

Vous devenez éco-responsable ? Vous devez alors changer vos habitudes : les moyens de transports, l’achat de vêtements, de cosmétiques ou de produits ménagers. En cuisine, on pense d’abord à s’approvisionner sur le marché local avec des aliments biologiques. Et aux fourneaux, que peut-on faire pour ne plus rien jeter à la poubelle ?

Des quantités adaptées. Premier geste pour ne pas gaspiller, achetez ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins. L’idéal étant de faire vos courses près de chez vous pour vous approvisionner tous les 2 jours environ, et vous assurer ainsi que vous n’avez pas trop de nourriture. Favorisez le marché ou l’achat en vrac pour avoir les quantités dont vous avez précisément besoin, et non 4 fois trop comme c’est souvent le cas en supermarché.

Ensuite, place au réflexe de nos grands-mères, donc au fait maison. Si vos fruits et légumes commencent à être bien mûrs, préparez-les en compotes, en tartes, en purée, en confiture ou en chutney. Les épluchures d’orange ou de citron peuvent être transformés en zestes et relever la saveur de vos desserts (yaourts, quatre-quart…). Pour de savoureuses chips non transformées, la peau des carottes, des pommes de terre ou des pommes fruits peut être marinée dans l’huile d’olive puis passée 10 minutes au four avec un peu de sel.

Les restes de pâtes et de riz se réchauffent en poêlées ou en gratins, ou encore en salade pour une entrée. Les restes de viandes et de poissons peuvent se transformer en confit, en hachis ou en brochettes. Le pain sec lui n’est jamais perdu : vous pouvez d’ailleurs en faire du pain… perdu (des tranches trempées dans un mélange de lait, d’œufs fouettés et cuits à la poêle dans du beurre et du sucre), ou encore des croûtons pour la soupe et des bruschettas (grandes tartines grillées ou passées au four avec l’accompagnement de vos choix). Les blancs d’œufs se montent en meringue, les yaourts dont la date de péremption approche servent à préparer des pâtes à gâteaux.

Bocaux, fermentation…

Côté conservation, on s’inspire aussi des rituels des anciens. Place aux bocaux, redevenus tendance dans beaucoup d’épicerie bio des villes, et dans des restaurants qui ont remplacé les assiettes par ces récipients. Bien stérilisés, les bocaux peuvent contenir vos fruits et légumes achetés frais.

La fermentation est aussi un processus de conservation de plus en plus utilisé. Voici quelques exemples de recettes sur ce lien. Et le microbiote apprécie cette méthode qui apporte plein de bonnes bactéries, indispensables pour rééquilibrer la flore intestinale.

A noter : en France, les ménages sont responsables de 33% du gaspillage alimentaire. (Le reste provient de la grande distribution, de la production agricole et de la restauration collective.) Chaque année, un Français gaspille en moyenne 29 kg de produits alimentaires, dont 7 kg emballés.

RECETTES DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

Thé noir agrumes, vanille, épices

Oeuf à la coque au chocolat de Laurence Benedetti

Deux clémentines

Déjeuner

Picorettes de radis

Galettes de quinoa et courgettes de Laurence Benedetti

Cassolette autour du radis de Ecole Ferrandi

Clafoutis de prunes à la vanille de Scott Serrato

Goûter

Pomme cuite fourrée au Salidou de Laurence Benedetti

Dîner

Soupe aux fanes de radis de Cathy Selena

Tajine de poissons aux olives et citrons de Laurence Benedetti

Riz au lait d’avoine, macération de fruits de Stéphane Grillon