Enceinte ? Pensez aux vitamines et aux minéraux !

La grossesse est une période durant laquelle vous devrez veiller à conserver une alimentation saine et équilibrée. L’apport de vitamines et de minéraux en fait partie intégrante. Les précisions sur les besoins spécifiques et comment y répondre.

Durant votre grossesse, tournez-vous vers le rayon fruits et légumes. Tous sont très riches en eau, ils participeront à votre hydratation tout en vous fournissant vitamines, fibres et minéraux. Pensez à boire régulièrement de l’eau par ailleurs.

Kiwis, tomates et melons vous apporteront entre autres de la vitamine C, nécessaire à la synthèse du collagène et à la prévention de la pré-éclampsie.

Pour les bétacarotènes, tournez-vous vers la patate douce, la carotte, les épinards. Nécessaires au développement de la peau, des muqueuses et du système squelettique, ces vitamines sont aussi indispensables au système immunitaire.

Les épinards seront aussi bons pourvoyeurs d’acide folique, indispensable afin de prévenir le spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale.

De leur côté, les fibres alimentaires, présentes en quantité dans les poireaux, le fenouil, les petits pois ou encore les fraises, les mûres, les framboises ou les prunes, préviennent la constipation et réduisent le risque de diabète gestationnel.

Le calcium sert à la construction de l’ossature et aide à maintenir une bonne tension artérielle. Vous en trouverez dans les légumes verts (épinards, chou vert, kale, chou chinois, cresson, fenouil, etc.)

Une viande bien cuite. Pour satisfaire vos besoins en fer qui augmentent pendant la grossesse cuisinez-vous de temps en temps une viande de boeuf. Cuisez-la bien à coeur. Vous diminuerez le risque de toxoplasmose, si vous n’êtes pas immunisée. Accompagnez-la, le cas échéant de lentilles ou de pois cassés, que vous pouvez aussi utiliser en base d’une salade.

La viande vous apportera aussi de la vitamine B12 essentielle pour la création des globules rouges du sang et le bon fonctionnement du système nerveux du foetus. Vous trouverez cette vitamine également dans le lait et le poisson.

Des fruits de mer très bien cuits! La grossesse ne vous interdit pas non plus de profiter d’un plateau de fruits de mer. Vous ferez ainsi le plein d’iode, qui favorise le développement du cerveau de Bébé. Veillez surtout à bien les cuire avant de les consommer. Au rayon «poisson», vous avez le choix: hareng, sardine, cabillaud, sole, maquereau vont permettront en plus de faire le plein d’acides gras essentiels comme les oméga 3. Lesquels sont aussi dans les huiles de noix et de colza. Pensez-y pour agrémenter vos salades.

A noter: Consultez régulièrement votre médecin qui vous indiquera si vous devez prendre des compléments de vitamines ou de minéraux. Ce sera sans doute le cas pour l’acide folique, le fer, la vitamine D et le calcium.