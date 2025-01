Mon soutien psy : des consultations gratuites et en accès direct, sans ordonnance

Dans le cadre du dispositif « Mon soutien psy », une personne en souffrance psychique peut consulter un psychologue conventionné avec l’Assurance-maladie, sans forcément passer par un médecin. 12 séances annuelles sont intégralement prises en charge.

Les conditions d’accès au dispositif Mon soutien psy ont évolué. Pour bénéficier des 12 séances annuelles remboursées – auprès d’un psychologue partenaire, et à hauteur de 50 euros par séance – il n’est plus nécessaire de se munir d’une ordonnance du médecin traitant. L’accès direct est possible.

Pour toute personne en souffrance psychique « d’intensité légère à modérée »

Toute personne âgée de plus de 3 ans confrontée à une souffrance psychique d’intensité légère à modérée peut bénéficier de cet accompagnement psychologique. Si vous vous sentez angoissé, anxieux, déprimé, stressé, si vous avez du mal à dormir, ou que vos proches sont inquiets, en cas de consommation de tabac, alcool ou cannabis (hors dépendance), ou que vous souffrez de troubles du comportement alimentaire (sans critères de gravité), vous pouvez bénéficier de la prise en charge d’un accompagnement psychologique en prenant rendez-vous directement avec un psychologue partenaire. Il facturera les séances aux tarifs fixés par l’Assurance-maladie et ne pourra pas appliquer de dépassement d’honoraires.

Les séances de suivi sont possibles par vidéotransmission mais la première séance d’entretien d’évaluation est réalisée en présentiel. Vous pouvez changer de psychologue partenaire en cours de route. Bien entendu, il est toujours possible de consulter au préalable un médecin, une sage-femme ou un membre du personnel médical scolaire.

Régler la consultation et se faire rembourser ensuite par l’Assurance-maladie

La prise en charge est répartie de la manière suivante auprès des différents organismes : 60 % par la Sécurité sociale et 40 % par la mutuelle / complémentaire santé. Si vous n’avancez pas les frais en raison de soins en lien avec une maladie, une maternité ou un accidents du travail et maladies professionnelles, vous devez apporter votre attestation papier de droits à jour ou le courrier d’accompagnement éventuel de votre médecin ou de votre sage-femme. Si vous ne correspondez pas à ces trois cas d’exemption d’avance de frais, vous devez régler la séance et, après le rendez-vous, envoyer la feuille de soins remise par le psychologue à votre organisme d’Assurance-maladie.

Qui n’est pas concerné par « Mon soutien psy » ?

Pour les adultes, le dispositif « Mon soutien psy » ne s’adresse pas aux personnes nécessitant d’emblée un avis spécialisé par un psychiatre ou en cours de prise en charge. Notamment en cas de

– risques suicidaires ;

– de troubles anxieux ou dépressifs sévères ;

– de troubles graves du comportement alimentaire ;

– de troubles neuro-développementaux sévères ;

– de dépendance à des substances psychoactives ;

– d’antécédents psychiatriques sévères au cours des trois dernières années.

Il exclut également les patients en ALD ou en invalidité pour motif psychiatrique, ainsi que ceux en arrêt de travail depuis plus de six mois pour un motif psychiatrique (y compris dans les deux années précédentes).

Côté enfants, le dispositif s’adresse aux enfants et adolescents de 3 à 17 ans inclus qui présentent une situation de mal-être ou souffrance psychique d’intensité légère à modérée, pouvant provoquer l’inquiétude de l’entourage (famille, milieu scolaire, médecin, etc.). En revanche, il ne s’adresse pas aux enfants de moins de 3 ans ni aux enfants et adolescents nécessitant d’emblée un avis spécialisé, tel qu’un psychiatre ou un pédopsychiatre. Les cas d’exclusion du dispositif sont les mêmes que pour les adultes en plus de troubles du comportement sévères (exclusions scolaires répétées, retentissement majeur sur la scolarité, la vie familiale ou les apprentissages, comportements agressifs ayant conduit à une arrestation ou une condamnation) et de situations de retrait ou d’inhibition majeures.

Le dispositif ne concerne pas non plus les enfants et adolescents déjà pris en charge en pédopsychiatrie, en psychiatrie ou en affection de longue durée (ALD) pour motif psychiatrique, y compris dans les deux années précédentes. Ni ceux suivis pour des troubles neuro-développementaux.

A noter : les étudiants peuvent également bénéficier de 12 séances gratuites avec un psychologue dans le cadre du dispositif Santé psy étudiant. Elles sont cumulatives avec les séances de Mon soutien psy.

Tout savoir sur le dispositif Mon soutien psy

La santé mentale, Grande cause nationale en 2025, a pour objectif prioritaire l’amélioration de l’accès aux soins partout sur le territoire français. Dans le baromètre IFOP pour la fondation AESIO paru fin septembre 2024, considérant la période des 12 derniers mois, 1 répondant sur 2 déclarait avoir été en état de souffrance psychique (53 %) – dont 14 % de façon régulière, et 39 % de façon occasionnelle.