Naturisme : se jeter à l’eau…

Le naturisme vous tente mais vous n’avez encore jamais osé franchir le pas ? « Une plage constitue un bon endroit pour commencer », avance Eric Stéfanut, responsable de la communication de la Fédération française de naturisme (FFN). Dès cet été ?

A la différence du nudisme, qui correspond au fait de ne pas porter de vêtements ou de se baigner nu, le naturisme relève d’une forme de « philosophie de vie », plaide Eric Stéfanut (FFN). « Le fait d’être nu entraîne d’office une forme de respect à la fois de soi, des autres et de la nature. »

Trois arguments

Si vous hésitez à vous lancer ou si vous êtes convaincu des bienfaits mais devez encore plaider la cause auprès d’une ou d’un proche, trois arguments principaux peuvent être avancés :

davantage de respect de l’autre : contrairement, à ce que l’on peut penser, « la nudité invisibilise (sic). Les personnes qui en font pour la première fois, nous expliquent souvent qu’elles s’attendaient à être jugées, scrutées des pieds à la tête… Or, elles se rendent rapidement compte, qu’il n’y a pas de jugement physique. Nous sommes tous égaux » ;

des nouvelles sensations, provoquées par le fait d’être nu au grand air. « Et je ne vous parle même pas de la baignade nu, sans ce maillot, véritable nid à bactéries», sourit Eric Stéfanut ;

une proximité plus grande avec la nature, sur fond d’une prise de conscience d’une forme de vulnérabilité de soi comme de son environnement.

Faut-il aimer son corps pour franchir le pas ? « Non, mais… », rétorque le porte-parole de la FFN. Le « mais » en question englobe « le fait qu’il faut avoir décidé de vivre avec… C’est l’étape préalable : ‘je m’assume tel que je suis et quoiqu’en pensent les autres’ ». Le regard que chacun porte sur son propre corps constitue en effet un frein au naturisme. Au même titre d’ailleurs que la peur d’être photographié à son insu et de se retrouver sur les réseaux sociaux…

Faut-il être exhibitionniste ? « Non, non et non…Rien à voir ! », insiste-t-il. « Ceux qui pensent ainsi, associent nudité et sexualité. Les gens sexualisent la nudité à outrance alors que lorsque l’on est nu, nous ne sommes pas sexués. La nudité correspond à un état normal. »

Trois incontournables codes sociaux. Au-delà de la plage, Eric Stéfanut rappelle que des clubs naturistes proposent des initiations à celles et ceux qui souhaitent découvrir la pratique. Et une fois sur la plage –ou dans un club – notez bien ces trois incontournables règles :

« on regarde les gens dans les yeux» ;

« on emporte une serviette ou un paréo sur lequel on s’assied dans les lieux publics » ;

« on ne prend pas de photos sans avoir préalablement demandé à toutes les personnes susceptibles d’être concernées si elles sont d’accord ». Au premier plan comme en arrière-plan… Et pour tout savoir, rendez-vous sur le site de la FFN : https://ffn-naturisme.com/