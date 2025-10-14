Nutrition : comment déjeuner sainement sur le pouce ?

Idéalement, il faudrait toujours prendre le temps de manger durant la pause de midi. Mais parfois vous avez trop de travail à rattraper, ou plus simplement vous ne voulez pas perdre trop de temps pour déjeuner. Pour autant, prenez quelques précautions afin de maintenir une alimentation équilibrée.

Si vous avez l’habitude de manger régulièrement sur le pouce lorsque vous êtes au bureau, pensez à anticiper votre repas. Vous pouvez cuisiner des féculents en grandes quantités durant le week-end, pré-découper également des légumes et préparer des portions de protéines à l’avance pour simplifier votre semaine. Vous n’aurez plus qu’à assembler vos plats la veille au soir ou le matin si vous avez le temps.

Si vous avez de quoi réchauffer vos plats au bureau, l’option congélation est aussi une idée. « Préparez des plats que vous pouvez congeler et décongeler rapidement, comme des soupes de légumes, des ragoûts, ou des pâtes à base de légumineuses avec des protéines maigres », recommande Chrystie Luc-Cayol, nutritionniste au Québec, sur son site internet.

Sandwichs et collations nutritives

Vous pouvez aussi vous préparer un sandwich de qualité avant de partir. Pratique et rapide pour déjeuner convenablement, composez-le selon vos goûts avec divers aliments très nourrissants et sains. Choisissez du pain bio et complet, semi-complet, aux céréales, à l’épeautre ou au levain. D’autre part, sélectionnez des légumes frais pour conserver toutes les antioxydants et les vitamines.

Pour compenser un repas vite pris, vous pouvez aussi avoir à portée de main des collations nutritives. Par exemple, « des fruits frais, des noix non salées, des bâtonnets de légumes, des légumineuses grillées ou des craquelins de grains entiers », décrit la nutritionniste.

Enfin, soyez attentif aux boissons. Les boissons sucrées peuvent ajouter des calories vides à votre alimentation. Privilégiez l’eau pour vous hydrater.