Nutrition: quelles alternatives au sel ?

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise de limiter notre consommation de sel à 5 grammes par jour, soit un peu moins d’une cuillère à café. Pas simple en pratique, tellement cette substance se cache dans de nombreux aliments transformés. Une solution : trouver des substituts…

Un excès de consommation de sel constitue un facteur de risque avéré d’hypertension artérielle, qui elle-même favorise la survenue de complications cardiovasculaires, à l’image de l’accident vasculaire cérébral (AVC). Voilà pourquoi, il reste préconisé d’avoir la main légère sur cet exhausteur de goût. Ne serait-ce qu’en proscrivant les plats préparés, bien trop riches en sel.

Epices et aromates

Pour le reste, au quotidien, vous pouvez également trouver des alternatives pour relever vos plats. A l’image :

Des épices : cumin, curcuma, curry, poivre, gingembre moulu, paprika, piment doux, noix de muscade, clou de girofle… constituent autant d’options et de saveurs pour remplacer le sel ;

Des aromates : persil, basilic, ciboulette, aneth, cerfeuil, coriandre, ail, oignons, échalotes… La palette apparaît large pour agrémenter vos plats. Illustration également avec le laurier ou le romarin qui se marient très bien avec un poisson tout comme la sauge et le thym, avec une viande.

Vive les mélanges !

Pour donner de nouvelles saveurs à vos plats, n’hésitez pas non plus à mélanger les épices et les aromates selon les goûts et les envies. La combinaison aneth, oseille, poivre rose et ciboulette ira à merveille avec un poisson gras comme le saumon Au même titre que l’association piment-curcuma-cumin-paprika-gingembre-sésame avec de la volaille.

Gomasio, algue noire

Un dernier exemple : la Fédération française de cardiologie nous met également sur trois autres pistes originales :

Le gomasio, un condiment originaire du Japon constitué de sel marin et de sésame grillé ;

L’algue noire, comme le wakame (pour apporter du croquant à une salade ou en garniture d’un poisson) : au-delà des saveurs japonaises apportées à vos mets, elle se caractérise par sa richesse en vitamines (B1, B3…), son faible taux en lipides et sa teneur élevée en oligo-éléments (calcium, magnésium…) ;

Le sel fou, un mélange d’épices et d’aromates qui vient de l’île de Ré.