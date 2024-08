Otite du baigneur : comment la reconnaître ?

Également appelée otite externe, l’otite du baigneur est une inflammation du conduit auditif externe. Douloureuse, elle peut être causée par des baignades fréquentes en piscine, dans la mer et les rivières.

L’otite du baigneur, ou otite externe, est une inflammation aigüe de l’une ou des deux oreilles, qui affecte uniquement le conduit auditif externe. Également appelé canal auditif, il est fermé d’un côté par le tympan et est ouvert sur l’extérieur au niveau du pavillon de l’oreille.

Dans 90 % des cas, il s’agit d’une infection bactérienne, causée par la prolifération de germes tels que le pseudomonas aeruginosa ou le Staphylococcus aureus. Plus rarement, dans 10 % des cas, c’est un champignon qui est en cause, l’Aspergillus. On parle alors d’une infection mycosique.

La stagnation de l’eau dans l’oreille souvent en cause

Les séjours dans les lieux chauds et humides, les baignades fréquentes dans les lacs, la mer ou les piscines favorisent la survenue d’otites externes. C’est pour cette dernière raison que l’otite externe est également appelée otite du baigneur. « La stagnation de l’eau ou la transpiration du conduit auditif externe font macérer la peau et élèvent son pH, normalement acide. La flore bactérienne s’en trouve alors modifiée et permet la prolifération de germes », explique Ameli.fr.

D’autres facteurs peuvent aussi favoriser la survenue de l’otite du baigneur.

Parmi les causes extérieures :

Des grattages fréquents, en cas d’eczéma ;

L’utilisation répétée des cotons tiges ;

Un lavage brutal de l’oreille ;

L’utilisation de produits irritants ;

Un bouchon de cérumen volumineux et dur ;

Un embout auriculaire de prothèse acoustique mal adapté.

Parmi les causes anatomiques :

Un conduit auditif externe trop long ou coudé;

La présence abondante de poils à l’entrée du conduit auditif ;

Un conduit auditif favorisant la rétention d’eau.

Enfin, une peau atopique, l’eczéma, le psoriasis, sont propices à la survenue d’otites externes, de même que la prise sur une longue durée d’antibiotiques ou d’immunosuppresseurs.

Se sécher les oreilles en sortant de l’eau

L’otite externe peut d’abord se manifester par un prurit (démangeaisons) puis par des douleurs, parfois très intenses, retrouvées dans plus de 90 % des cas. En cause, la présence de nombreux nerfs sensibles au niveau du conduit auditif. Ecoulement de l’oreille, conduit auditif gonflé et rougi, plus rarement œdème autour de l’oreille et ganglions gonflés peuvent aussi apparaître. Le patient n’a cependant pas de fièvre.

Pour poser le diagnostic, le médecin effectue un examen de l’oreille qui lui permettra également de distinguer entre une otite bactérienne et fongique. Il recherchera aussi une douleur provoquée par le fait de toucher le pavillon ou le trapus, ce cartilage à l’avant du conduit auditif externe. Le traitement repose sur une antibiothérapie locale, sous forme de gouttes, pour une otite bactérienne, et plutôt une thérapie antifongique pour une otite mycosique. Pour guérir, il est aussi important de ne pas se baigner durant plusieurs jours.

Il est en outre important de bien se sécher l’oreille après la baignade et de ne pas laisser de l’eau y stagner.