Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 952 articles

Pédicure-podologue : quand consulter ?

24 octobre 2025

Les soins des pieds sont souvent négligés. Pourtant, ils sont essentiels pour notre confort et notre santé. Que vous souffriez de douleurs, de problèmes de peau ou que vous souhaitiez simplement entretenir vos pieds, n’hésitez pas à consulter un pédicure-podologue.

Ongles incarnés, troubles circulatoires ou douleurs aux genoux ou au dos. Pensez à consulter un pédicure-podologue. Ce professionnel paramédical spécialiste de la santé du pied intervient en cas de « troubles cutanés, unguéaux, et morpho-dynamiques du pied en tenant compte des interactions avec l’appareil locomoteur », indique l’Union française pour la santé du pied. Il peut donc agir directement sur les soins des pieds, dans le cas de verrues, mycoses ou encore malformations. Mais aussi prendre en charge des symptômes d’autres parties du corps, en raison des interactions avec le reste du corps, en particulier avec l’appareil locomoteur (chevilles, genou, bassin, rachis).

Les soins sont réalisés en cabinet, en milieu hospitalier ou à domicile. Le pédicure-podologue peut prescrire un traitement par semelles orthopédiques, tout comme il apportera des conseils en matière de chaussage, d’hygiène des pieds et d’éducation à la santé.

Chacun peut le consulter à tout âge. Mais les personnes diabétiques en particulier doivent consulter régulièrement pour surveiller la santé de leurs pieds, car elles sont plus sujettes aux infections et aux complications circulatoires.

Tous les soins réalisables sans prescription médicale préalable ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie. Seuls certains actes prescrits par une ordonnance médicale peuvent être remboursés partiellement.

Si vous souhaitez simplement bénéficier d’un soin esthétique de vos pieds incluant un gommage et/ou l’application de vernis, vous pouvez prendre rendez-vous pour une beauté des pieds en Institut de beauté.

  • Source : Union française pour la santé du pied – www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Pédicure-podologue : quand consulter ?
Lire la suite
Passage à l’heure d’hiver : simple habitude ou réel impact sur notre santé ?
Lire la suite
Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ? (Vidéo)
Lire la suite
Le bouillon, un concentré de santé qui revient en force
Lire la suite
Injections illégales de Botox : l’ANSM met de nouveau en garde
Lire la suite
Couple : comment la différence d’âge peut-elle impacter la sexualité ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ?

SUIVANTE

Comment soigner une cystite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils