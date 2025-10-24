Pédicure-podologue : quand consulter ?

Les soins des pieds sont souvent négligés. Pourtant, ils sont essentiels pour notre confort et notre santé. Que vous souffriez de douleurs, de problèmes de peau ou que vous souhaitiez simplement entretenir vos pieds, n’hésitez pas à consulter un pédicure-podologue.

Ongles incarnés, troubles circulatoires ou douleurs aux genoux ou au dos. Pensez à consulter un pédicure-podologue. Ce professionnel paramédical spécialiste de la santé du pied intervient en cas de « troubles cutanés, unguéaux, et morpho-dynamiques du pied en tenant compte des interactions avec l’appareil locomoteur », indique l’Union française pour la santé du pied. Il peut donc agir directement sur les soins des pieds, dans le cas de verrues, mycoses ou encore malformations. Mais aussi prendre en charge des symptômes d’autres parties du corps, en raison des interactions avec le reste du corps, en particulier avec l’appareil locomoteur (chevilles, genou, bassin, rachis).

Les soins sont réalisés en cabinet, en milieu hospitalier ou à domicile. Le pédicure-podologue peut prescrire un traitement par semelles orthopédiques, tout comme il apportera des conseils en matière de chaussage, d’hygiène des pieds et d’éducation à la santé.

Chacun peut le consulter à tout âge. Mais les personnes diabétiques en particulier doivent consulter régulièrement pour surveiller la santé de leurs pieds, car elles sont plus sujettes aux infections et aux complications circulatoires.

Tous les soins réalisables sans prescription médicale préalable ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie. Seuls certains actes prescrits par une ordonnance médicale peuvent être remboursés partiellement.

Si vous souhaitez simplement bénéficier d’un soin esthétique de vos pieds incluant un gommage et/ou l’application de vernis, vous pouvez prendre rendez-vous pour une beauté des pieds en Institut de beauté.