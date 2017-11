Le petit déjeuner, essentiel pour les adolescents

Il est de coutume de dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Cet adage serait d’autant plus vrai pour les adolescents. Selon les résultats d’une étude européenne, ceux qui en prennent un chaque matin présentent un meilleur profil vitaminique que ceux qui le « zappent » systématiquement.

Au cours de l’adolescence, de nombreux besoins en énergie et en vitamines apparaissent. Avec un corps en pleine croissance, ce jeune public doit consommer de tout en quantités raisonnables. Problème, nombre d’entre eux – par manque de temps ou encore par absence d’appétit- zappent systématiquement la case « petit déjeuner ».

Pour mesurer à quel point ce comportement n’est pas adapté, des scientifiques européens ont mené l’enquête. Ils se sont plus particulièrement intéressés aux taux de vitamines sanguins de milliers d’ados. Ils ont pour cela épluché les résultats de l’étude HELENA (Etude transversale sur des adolescents européens : modes de vie sains par la nutrition). « Nous avons ainsi remarqué que ceux qui prennent chaque matin un repas présentent des statuts sanguins de vitamines C, D et B12 plus importants que ceux qui partent à l’école le ventre vide », note le Dr Laurent Béghin du Centre d’Investigation Clinique de Lille et du « Lille Inflammation International Center » (LIRIC). « Ainsi les taux de vitamine C étaient supérieurs de 9% et ceux de vitamine D, de 15% ». Or rappelons que ces deux vitamines sont essentielles, notamment la vitamine D pour la croissance osseuse.

Combattre les mauvaises habitudes

Mais ce n’est pas tout. Selon le Dr Béghin, ceux qui ne déjeunent pas le matin ont une « fâcheuse tendance au grignotage. Sans compter que le ventre vide, ils ont moins d’énergie pour pratiquer une activité physique. Ils sont moins endurants, surtout chez les garçons… ». Autant dire qu’en combinant ces deux comportements, le risque de surpoids est réel.

Mais pour le scientifique, la façon de manger est aussi importante que le contenu de l’assiette. Ainsi, « manger à table, en famille est plus équilibré que le fait de déjeuner devant la télévision. Cela permet de favoriser la consommation de fruits, et de légumes, augmentant ainsi la quantité ingérée de fibres, de calcium et de vitamines ».

Qu’est-ce que le petit déjeuner parfait ?

Selon le Programme national nutrition santé (PNNS), après une nuit sans manger, il est important de recharger les batteries. Ainsi un bon petit déj’ doit se composer d’une boisson afin de reconstituer les stocks hydriques éliminés durant la nuit. Un fruit, source de vitamines et de fibres. Des céréales complètes et un produit laitier (source de protéines) pour tenir le coup toute la matinée et éviter le coup de barre de 11h.