Pour la première fois, le tabagisme chez les hommes baisse

Bon point dans la lutte contre le tabac ! Pour la première fois, la consommation de cigarettes diminue dans la population masculine. Des données publiées ce 19 décembre par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le nombre de fumeurs diminue chez les hommes. Une première annoncée ce 19 décembre par l’OMS. Selon l’organisation, cette avancée marque « un virage important » dans la lutte menée depuis des décennies contre le tabagisme. Pendant plusieurs années, le nombre de fumeurs ne faisait qu’augmenter. Voici donc la preuve concrète de l’efficience des mesures « prises pour sauver des vies et prévenir la population des complications liées au tabac ».

En chiffres

Entre 2000 et 2018, la population de fumeurs dans le monde (tous sexes confondus) est passée de 1,397 milliard à 1,337 milliard. Soit 60 millions de moins en près de 20 ans.

Selon les projections, 2 millions d’hommes seront sortis de leur tabagisme entre 2018 et 2020, et 5 millions d’ici à 2025. Tous sexes confondus, ces résultats atteignent 10 millions entre 2018 et 2020, et 27 millions d’ici à 2025. Et depuis 2010, 60% des pays connaissent un déclin du tabagisme.

Des résultats positifs donc. Mais le combat contre l’éradication de ce fléau doit se faire sans relâche. L’OMS entend poursuivre les efforts de prévention pour maintenir cette avancée.

Chaque année dans le monde, le tabac coûte la vie à plus de 8 millions de patients : plus de 7 millions décèdent de maladies liées au tabagisme direct, et 1,2 million sont des victimes du tabagisme passif.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur le récent déclin de la consommation de tabac en France.

A noter : selon l’OMS, dans le monde, environ 43 millions de mineurs âgés de 13 à 15 ans ont fumé des cigarettes en 2018.