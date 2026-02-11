Pour réduire le risque de démence, le café, avec ou sans caféine ?

La consommation à long terme de café, avec ou sans caféine, est depuis longtemps associée à une baisse du risque de démence. Une étude portant sur plus de 130 000 participants, suivis pendant une durée allant jusqu’à 43 ans, publiée dans le JAMA, va plus loin et conclut que seul le café caféiné exerce un effet protecteur sur la cognition.

Les indices sur l’intérêt du café vis-à-vis du risque de démence provenaient d’un grand nombre d’études, mais souvent de faible effectif ou biaisées par des limites méthodologiques. Or une nouvelle étude d’envergure confirme le lien que la sorte de café que vous consommez – caféiné ou non – fait une grande différence.

« Les données probantes établissant un lien entre la consommation de café et la santé cognitive restaient non concluantes, commentent les auteurs de l’étude publiée le 9 février 2026 dans le Journal of the American Medical Association, et la plupart des études ne font pas la distinction entre le café caféiné et le café décaféiné. » Ils ont donc étudié les associations entre la consommation de ces différents types de café, le risque de démence et les fonctions cognitives en s’appuyant sur la Nurses’ Health Study (86 606 participantes ; données de 1980 à 2023) et la Health Professionals Follow-up Study (45 215 participants ; données de 1986 à 2023). Tous les participants (âge en moyenne de 46 ans et de 53 ans, dans les deux cohortes) étaient exempts de cancer, de maladie de Parkinson et de démence au moment de l’inclusion dans l’étude.

Dans ces deux cohortes, le suivi pouvait aller jusqu’à 43 ans. 11 033 cas de démence ont été recensés sur la période de l’étude.

Un bon point pour une consommation modérée de caféine

Après prise en compte des autres facteurs pouvant influencer les résultats, une consommation plus élevée de caféine était associée à un risque plus faible de démence : 141 cas pour 100 000 personnes-années dans le groupe ayant la consommation la plus élevée contre 330 dans le groupe ayant la consommation la plus faible.

La fréquence du déclin cognitif subjectif (plaintes de mémoire ou de concentration) était également plus basse, mais de manière modeste : 7,8 % dans le groupe le plus exposé, contre 9,5 % dans le groupe le moins exposé. Une consommation plus élevée de caféine était en outre associée à de meilleurs résultats aux tests cognitifs objectifs.

En résumé, une consommation plus importante de café caféiné était associée à un risque plus faible de démence et à une fonction cognitive légèrement meilleure. Les bénéfices les plus importants ont été observés chez les personnes consommant chaque jour environ deux à trois tasses de café. Selon les chercheurs, le café renferme plusieurs composés bioactifs, notamment la caféine et des polyphénols, susceptibles d’exercer un effet neuroprotecteur en limitant le stress oxydatif et l’inflammation au niveau neuronal.

En revanche, la consommation de café décaféiné n’était pas associée au risque de démence.

Pour aller plus loin : Café décaféiné : y a-t-il un risque pour la santé ?