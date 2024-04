Pour votre santé mentale, misez sur ces 4 nutriments

Stress, anxiété, dépression et encore mauvaise humeur… Notre santé mentale se joue aussi dans notre assiette, à travers des ingrédients nommés nutriments. C’est le cas des vitamines et autres minéraux. Lesquels privilégier pour être « bien dans sa tête » ? Réponses !

La dopamine qui favorise la motivation, la noradrénaline pour l’estime de soi et la sérotonine pour la sérénité. Ces trois neuromédiateurs sont en quelque sorte des garants de notre bonne santé mentale. Une bonne alimentation favorise leur production.

Le magnésium :

Il s’agit véritablement d’un cercle vicieux : en présence d’un stress, chronique notamment, le magnésium, sous l’effet du cortisol tend à être éliminé par les urines. Le problème étant aussi qu’un manque de magnésium peut se traduire par des troubles psychiques : stress, nervosité, anxiété voire dépression, avec également un impact potentiel sur la qualité du sommeil. Voilà pourquoi il est important de faire le plein de magnésium ! Vous en trouverez en bonne quantité dans les fruits frais et secs (bananes, abricots, raisins, figues…), les oléagineux (amandes, noix, noisettes…) et encore le chocolat noir.

Les vitamines du groupe B :

Les vitamines B1, B6, B9 et encore B12 participent à la synthèse des neuromédiateurs : les fameuses dopamine, noradrénaline et sérotonine. Au menu donc : des légumes à feuilles vertes (blettes, épinards…), des légumes secs (lentilles, pois chiches…), les fruits de mer, le foie et les germes de blé, que vous pouvez ajouter à vos salades.

Le fer :

Il est nécessaire au transport et à l’utilisation de l’oxygène par le sang, vers les cellules. De ce fait, il constitue un précieux fournisseur d’énergie à notre organisme et ainsi un allié contre la fatigue, y compris mentale. Cet oligo-élément se trouve bien sûr dans les viandes, surtout rouges, mais aussi dans les œufs, les produits laitiers, les lentilles et les légumes secs.

Le sélénium :

Ce nutriment se caractérise par ses vertus anti-oxydantes. Il tend donc à protéger nos cellules contre les agressions et tensions infligées chaque jour à notre organisme (pollution, alimentation déséquilibrée, exposition solaire etc.). A ce titre, il permet de lutter contre le vieillissement de nos cellules. Y compris donc, celles de notre cerveau. Alors tournez-vous vers l’océan et privilégiez les poissons, coquillages et crustacés. En particulier la seiche, le poulpe, l’anchois, le hareng, la sardine, le maquereau, le thon, le saumon et l’huître.