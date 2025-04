Pourquoi ai-je toujours des fringales ?

Une envie soudaine de chocolat ou d’un gros burger ? Cela peut être qualifié de fringale. Mais pourquoi nous tombent-elles dessus ? Découvrez aussi qu’il en existe plusieurs sortes.

« Une envie irrépressible de manger quelque chose. » C’est ainsi que le centre de traitement de l’obésité Obesity Centre Brussels décrit la fringale. Cette sensation soudaine et impérieuse nous poussant à ingurgiter immédiatement quelque chose de consistant peut être dirigée vers des aliments sucrés ou salés. Mais d’où provient cette envie puissante ?

La réponse réside dans notre cerveau reptilien. C’est dans cette partie la plus ancienne de notre cerveau et axée sur la survie, que les fringales se développent. Cette région cérébrale réagit instinctivement et sans possibilité de contrôle. D’où la difficulté de résister aux fringales.

Pas toutes les mêmes

Les fringales, au pluriel. Car ce phénomène est bien multiple. Le premier type de fringale correspond à une réponse à la restriction alimentaire. « Elle apparaît surtout lorsque vous suivez un régime draconien ou que vous excluez totalement certains groupes d’aliments de votre alimentation », note l’Obesity Centre Brussels. « Plus nous nous interdisons certains aliments et plus ils sont attrayants. Ce réflexe est humain et il n’est pas exceptionnel de saliver spontanément à la pensée de votre ‘fruit défendu’ ». De plus, ne pas manger suffisamment pousse le corps à exprimer son besoin non comblé. A tel point que « dans certaines situations, les régimes restrictifs et les fringales peuvent entraîner des crises de boulimie ».

Mais les fringales peuvent aussi être provoquées par l’environnement. Ce phénomène est déclenché par la simple odeur ou la vue de certains produits, lorsque vous passez près d’une friterie ou sentez l’odeur de petits pains au chocolat juste sortis du four, par exemple.

Les émotions peuvent aussi être à l’origine de fringales. Le stress, la tristesse, l’ennui ou la colère peuvent ainsi vous pousser à manger pour vous apaiser, adoucir l’émotion négative ressentie.

Enfin, les habitudes ont un grand pouvoir sur nous. Si vous avez l’habitude de manger une tablette de chocolat le soir devant la télé ou un paquet de chips tous les vendredis soir, vous répondez là encore à un type de fringale.

Comment les éviter ?

Premier conseil : avoir une alimentation équilibrée et suffisante et manger en pleine conscience. C’est la base mais cela n’empêche pas certaines fringales liées à l’environnement ou au contexte. Ainsi s’il s’agit d’une réaction à une journée stressante de travail, « cette prise de conscience peut vous aider à contrôler votre fringale et choisir de ne pas y céder ».

Si vous avez l’habitude de répondre à ces envies soudaines, changer ne sera pas facile, mais possible. Pour cela fixez-vous des objectifs réalistes. Commencez donc par de petits changements et progressez étape par étape. « En moyenne, il faut environ 66 jours pour qu’une nouvelle habitude soit totalement ancrée dans votre vie », insiste l’Obesity Centre Brussels.

Avant de vous lancer dans un nouveau régime, il est préférable de demander conseil à un nutritionniste professionnel.