Pourquoi certaines femmes ont-elles plus souvent envie d’uriner en hiver ?

Un sondage de la marque suédoise Intimina pointe des besoins d’uriner et des fuites urinaires bien plus fréquents chez les femmes en hiver. Comment expliquer de tels phénomènes et comment y remédier ?

Un sondage de d’Intimina, marque suédoise dédiée au bien-être intime des femmes, pointe des troubles urinaires plus fréquents en hiver. Selon cette enquête menée auprès de 3 000 femmes âgées de 30 à 55 ans, au Royaume-Uni, en France et en Italie, 69 % des répondantes ont affirmé devoir uriner plus souvent lorsqu’il fait froid. Et 37 % d’entre elles déclarent même avoir davantage de fuites urinaires en toussant ou éternuant en hiver.

La faute à un périnée pas suffisamment tonique ? 40 % des participantes au sondage ont du moins indiqué faire moins d’activité physique quand il fait froid. 54 % reconnaissent une baisse de motivation à la pratique d’un sport, notamment une routine de renforcement de son périnée. « Le plancher pelvien se compose de muscles qui ont besoin d’être renforcés pour rester forts. La baisse d’activité physique en hiver a certainement un impact sur la santé pelvienne », analyse le Dre Susanna Unsworth, gynécologue et experte médicale pour Intimina.

La diurèse due au froid en cause ?

Cela suffit-il à expliquer cette envie d’uriner plus fréquente ? Selon un article publié sur le site de The Conversation en 2022, l’organisme protège les organes du corps, usant de plusieurs stratagèmes. « Dans un premier temps, le sang est détourné de la peau afin d’éviter une perte de chaleur au contact de l’air extérieur. Cela signifie qu’une plus grande quantité de sang irrigue nos organes internes. En particulier, le sang afflue vers les reins en plus grand volume et à une pression plus élevée. Les reins doivent donc filtrer davantage d’urine. Par conséquent, notre production d’urine augmente », détaillent les auteurs de l’article.

Ils pointent également des habitudes qui divergent selon les saisons. « En hiver, nous sommes souvent à l’intérieur, près de points d’eau. Nous sommes donc plus hydratés, moins actifs et transpirons moins. Par conséquent, nous avons tendance à avoir plus de liquide libre à éliminer par l’urine. »

Renforcer son plancher pelvien même en hiver

Quant au renforcement du plancher pelvien, pour en finir avec les fuites urinaires, Susanna Unsworth livre plusieurs conseils :

intégrez une routine de renforcement du plancher pelvien dans vos activités ;

gérez l’apport de liquides en donnant une attention à la consommation excessive de caféine et d’alcool, des diurétiques ;

restez toujours bien hydratée ;

identifiez ce qui stimule votre vessie : certains aliments, notamment ceux épicés, peuvent irriter la vessie. En les reconnaissant et en les évitant, on peut éviter certains problèmes ;

n’allez plus aux toilettes « juste au cas où », vous risquez d’affaiblir votre plancher pelvien.