Pourquoi le pénis rétrécit-il au contact de l’eau froide ?

15 février 2026

Au contact de l’eau froide, le pénis semble rétrécir. I s’agit d’une réaction physiologique normale liée aux mécanismes de thermorégulation du corps humain. Comment ça marche ?

Lorsque le pénis entre en contact avec de l’eau froide, cela déclenche une réponse automatique du système nerveux autonome, dont le rôle est de préserver la chaleur et de protéger les organes vitaux.

La première réaction est la vasoconstriction. En clair, les vaisseaux sanguins se contractent pour réduire l’afflux de sang vers les zones périphériques du corps, comme la peau et les organes génitaux externes. Or, même au repos, la taille du pénis dépend en grande partie du volume sanguin présent dans ses tissus. Lorsque ce flux diminue, le pénis paraît plus petit, sans que sa structure ne change réellement.

Un réflexe protecteur 

En parallèle, des muscles lisses situés dans le pénis et le scrotum se contractent sous l’effet du froid. Ce réflexe rapproche les testicules du corps afin de maintenir une température compatible avec la production de spermatozoïdes. En effet, celle-ci intervient à environ 34 ou 35°C. Cette contraction musculaire renforce l’impression de « retrait » du pénis.

Ce phénomène est temporaire et réversible. Dès que le corps se réchauffe, les vaisseaux se dilatent à nouveau, la circulation sanguine augmente et le pénis retrouve sa taille habituelle. Rassurez-vous, il ne s’agit ni d’un problème de santé ni d’une perte durable de taille, mais d’un réflexe protecteur parfaitement normal, documenté par la physiologie humaine.

  • Source : Inserm – Mayo Clinic

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

