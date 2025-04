Pourquoi le sang a-t-il un goût de fer ?

Les globules rouges sont les cellules sanguines majoritaires présentes dans le plasma. Ils contiennent l’hémoglobine, elle-même composée de fer.

Le sang est composé de cellules sanguines (45 %) qui baignent dans un liquide appelé plasma (55 %). Ces cellules sont divisées en trois catégories, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Toute personne qui a déjà léché son sang, notamment après la survenue d’une petite blessure, a pu constater que le sang a un goût de fer.

Les globules rouges (95 % des cellules) transportent l’oxygène vers tous les organes et tissus du corps et participent à l’élimination du dioxyde de carbone, expiré par les poumons. L’hémoglobine, qui donne sa couleur rouge au sang, est composée de quatre sous-unités qui contiennent chacune un atome de fer, lui-même capable d’accueillir une molécule d’oxygène. C’est donc grâce au fer que le sang peut transporter l’oxygène dans le corps humain. Et c’est aussi pour cette raison que le sang a ce goût de fer si marqué.

Quant aux autres cellules, les globules blancs et les plaquettes, elles sont largement minoritaires. Les globules blancs sont une composante importante du système immunitaire. Les plaquettes, de leur côté, font coaguler le sang et aident à stopper les saignements. « Quand un vaisseau sanguin est endommagé, les plaquettes circulent jusqu’à la lésion et s’agglutinent », précise la Société canadienne du cancer.

Ces cellules évoluent dans le plasma, un liquide de couleur claire composé à 90 % d’eau. Le plasma est riche en protéines, comme les immunoglobulines, et le fibrinogène. « Il contient des protéines d’un intérêt thérapeutique majeur pour les patientes, délivrées sous forme de médicaments ou par transfusion », précise l’Etablissement français du sang.