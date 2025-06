Pourquoi les vaccins contre la variole et le BCG laissent-ils des cicatrices ?

La présence d'une cicatrice sur le bras chez de nombreuses personnes s’explique par deux campagnes de vaccination majeures. L’une menée contre la variole, l’autre contre la tuberculose.

La plupart des personnes présentant une cicatrice sur le bras en raison d’un vaccin ont plus de 40 ans maintenant. En effet, la campagne de vaccination contre la variole est terminée depuis plusieurs décennies et l’immunisation systématique contre la tuberculose n’est plus d’actualité en France.

La variole, le vaccin de l’éradication mondiale

Jusqu’en 1979, tous les enfants étaient immunisés contre la variole. Cette maladie virale grave a d’ailleurs été éradiquée en 1980 grâce à une campagne mondiale de vaccination menée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour beaucoup de seniors, ce vaccin a laissé une cicatrice sur le haut du bras gauche.

Cette marque, ronde et assez large, d’environ deux centimètres, profonde et aux contours irréguliers est le résultat de l’administration du virus vivant de la vaccine via une aiguille bifurquée, c’est à dire à deux pointes. « Lors de l’administration du vaccin à l’aide d’une aiguille bifurquée, une technique de vaccination à perforation multiple est utilisée et une petite goutte de sang apparaît au point de vaccination », indique l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Avant qu’elle ne cicatrice, la zone vaccinée voyait apparaître une papule sur la peau.

Le BCG, uniquement pour certaines populations

Le BCG, acronyme de Bacillus Calmette-Guérin, est le vaccin contre la tuberculose. Cette maladie infectieuse, généralement pulmonaire et hautement contagieuse, est provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Jusqu’en 2007, ce vaccin était indiqué à tous les enfants. Désormais, il ne concerne que certaines populations. Il s’agit notamment des enfants âgés de moins de 5 ans ayant un facteur de risque de tuberculose identifié, parce qu’ils sont nés ou ont séjourné dans un pays où la présence tuberculeuse demeure forte.

Ce vaccin est administré par injection intradermique. Une méthode qui peut entraîner une petite ulcération qui, en guérissant, laisse une cicatrice plus discrète que celle du vaccin contre la variole. Bien que moins marquée, cette cicatrice est également localisée sur le bras gauche, généralement au niveau de l’épaule.