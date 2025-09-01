Pourquoi ne faut-il pas percer ses points noirs ?

Vous avez envie de vous débarrasser de vos points noirs ? Bien que votre premier réflexe soit de les percer pour les extraire, n’en faites rien ! Voici comment procéder pour éviter infections et cicatrices.

Tout d’abord, penchons-nous sur ce que sont les points noirs. Sans lien avec l’acné, il s’agit de petits bouchons de sébum, teintés par l’oxydation au contact de l’air. Aussi appelés comédons, ils apparaissent principalement sur la “zone T” située sur le front, le nez et le menton. Bien que tout le monde en ait, ils demeurent pour beaucoup une source de complexe et de gêne.

Infection, kyste et cicatrice

Pour autant, il est fortement déconseillé de tenter de les faire disparaître en les pressant pour en extraire le sébum. En effet, vous risquez en procédant ainsi de les contaminer avec des germes présents sur vos doigts, et donc de favoriser une infection. Celle-ci peut alors provoquer la formation d’un kyste qui va se surinfecter et laisser une cicatrice.

Pour éviter cela, mieux vaut s’abstenir de « tripoter » ses comédons. Mais comment s’en débarrasser ? L’idéal est de demander à un dermatologue ou à un pharmacien qui pourra fournir des conseils personnalisés en fonction de votre type de peau.

Bonnes pratiques

Et si vous souhaitez quand même tenter de vous en débarrasser par vous-même, optez pour des méthodes douces comme le bain de vapeur. Pour ce faire, portez de l’eau à ébullition. Pendant ce temps lavez votre visage afin que le bain de vapeur agisse efficacement. Une fois prêt, maintenez votre visage au-dessus de l’eau fumante pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez placer une serviette sur votre tête afin que la vapeur dilate bien les pores de votre peau. Cette pratique libère les excédents de sébum et favorise la désincrustation des points noirs. Ensuite, il suffit de rincer votre visage à l’eau froide.

Autre option, de nombreux instituts de beauté proposent des soins de nettoyage de la peau, permettant notamment d’enlever les points noirs.