Pourquoi peut-on avoir une cystite après un rapport sexuel ?

Ressentir une brûlure en urinant ou une envie pressante juste après un rapport sexuel n’est pas rare : il s’agit peut-être d’une cystite post-coïtale, une forme courante d’infection urinaire chez la femme.

Dans 9 cas sur 10, la cystite est causée par Escherichia coli, une bactérie normalement présente dans notre tube digestif. Si celle-ci migre vers l’urètre et atteint la vessie, elle peut alors provoquer une infection urinaire.

Pourquoi après un rapport sexuel ?

Le rapport sexuel peut faciliter cette migration par le biais des frottements et des mouvements rapprochant les bactéries de la zone anale vers la zone génitale. Et comme l’urètre est plus court chez la femme, les bactéries ont moins de chemin à parcourir pour atteindre la vessie.

Résultat, quelques heures après, il est fréquent de ressentir des brûlures en urinant, des envies pressantes, ou encore de voir ses urines devenir troubles ou malodorantes.

Comment prévenir une cystite ?

Heureusement, quelques habitudes simples à adopter peuvent réduire le risque de cystite :

– uriner juste après le rapport aide à éliminer les bactéries avant qu’elles ne montent vers la vessie ;

– boire suffisamment d’eau (1,5 litre par jour) car plus on urine, mieux on nettoie le système urinaire ;

– s’essuyer de l’avant vers l’arrière pour éviter de ramener des bactéries vers l’urètre ;

– éviter les spermicides si on a souvent des cystites, car ils peuvent fragiliser la flore protectrice du vagin.

En cas de symptômes, mieux vaut consulter rapidement. Un traitement antibiotique simple permet généralement de régler le problème en quelques jours.