Printemps : ces 4 dangers qui menacent votre chien lors des balades

Avec le retour des beaux jours reviennent aussi certains dangers pour les chiens en promenade. Comment les repérer ? Comment réagir ? A quels signes faut-il être attentifs ?

Avec le printemps, les balades avec votre chien sont plus fréquentes, le plus souvent au cœur d’une nature qui a repris ses droits après l’hiver. Les vétérinaires du 3115 alertent sur les incidents qui se multiplient lors des promenades à cette période de l’année. « En 2025, comparés au mois de février, les appels ont progressé en moyenne de + 20 % en mars, + 32 % en avril, et + 56 % en mai », souligne dans un communiqué ce service téléphonique gratuit d’urgences vétérinaires.

Quels sont les 4 dangers à connaître en promenade ?

1 – Les tiques

Au printemps, les tiques redeviennent particulièrement actives et les piqûres sont fréquentes notamment lors de traversées de prairies d’herbes hautes ou de sous-bois. Les tiques peuvent notamment transmettre la piroplasmose à votre animal. Il s’agit d’une maladie mortelle sans prise en charge adaptée, transmise par une tique porteuse de piroplasmes qui injecte en le piquant le parasite au chien.

Vous pouvez protéger votre animal avec un traitement antiparasitaire contre les tiques. Il est également recommandé d’inspecter systématiquement le pelage après chaque balade, notamment au niveau du cou, des oreilles, des aisselles et entre les doigts. Si vous trouvez une tique, le tire-tique permet de retirer la tique sans l’écraser et sans laisser la tête dans la peau. Il est recommandé de la retirer le plus rapidement possible puis de désinfecter la zone. Si votre animal est abattu, montre des signes de fièvre ou une coloration anormale des urines (urines foncées) dans les jours qui suivent une morsure de tique, appelez son vétérinaire.

2 – Les épillets

Les épillets sont des épis présents dans de nombreuses graminées. Au printemps, ils peuvent se détacher de leur tige et venir se planter dans les oreilles, le nez, entre les coussinets du chien. L’une de leurs extrémités est en effet très piquante. Les épillets peuvent aussi s’accrocher au poil du chien et parvenir à s’infiltrer sous la peau, s’enfonçant toujours plus en profondeur. Les vétérinaires recommandent donc d’inspecter les oreilles, les pattes et le pelage après les balades dans les herbes hautes. En cas de suspicion d’épillet dans une oreille, le nez ou un œil, il est impératif de consulter rapidement un vétérinaire.

Les signes d’alerte sont les éternuements répétés, les secouements de tête, un chien qui se lèche intensément la patte, une boiterie ou un œil fermé après une promenade.

3 – Les chenilles processionnaires

Danger important pour les chiens, les chenilles processionnaires provoquent avec leurs poils urticants des réactions inflammatoires graves, notamment au niveau de la langue et de la bouche (l’animal peut en perdre un bout, voire la totalité). Ces chenilles peuvent entraîner la mort. Pour s’en prémunir, il est recommandé d’éviter les zones où des nids sont visibles dans les pins et empêcher le chien de s’approcher d’une procession de chenilles.

Si le chien a été en contact avec les chenilles, les signes d’alerte sont l’hypersalivation, le gonflement de la langue, la douleur intense ou l’agitation après avoir flairé le sol. Rincez immédiatement la bouche de votre chien à grande eau (sans frotter) et contacter un vétérinaire en urgence.

4 – Les piqûres d’insectes

Il n’est pas rare qu’un chien se fasse piquer le museau ou la bouche en essayant d’attraper un insecte. Si cela arrive, il convient de surveiller votre animal durant plusieurs heures après la piqûre. Si vous repérez l’un des signes suivants, demandez l’avis de votre vétérinaire : gonflement, douleur, salivation excessive. Vous pouvez appliquer du froid sur la zone pour limiter l’inflammation en attendant un avis vétérinaire. En cas de réaction généralisée – gonflement important de la tête, difficultés respiratoires, vomissements, diarrhée ou malaise -, il s’agit d’une urgence. N’attendez pas avant de consulter.

Pour une longue balade, prenez avec vous un tire-tique, du sérum physiologique, des compresses, un désinfectant pour animaux, une pince fine, une petite lampe pour inspecter les oreilles et les coussinets. N’hésitez pas à contacter le 3115 en cas de doute. « Les vétérinaires régulateurs orientent alors les propriétaires vers la conduite à tenir et, si nécessaire, vers une structure vétérinaire d’urgence à proximité. »