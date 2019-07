Quatre gestes pour prévenir les noyades

Chaque année des centaines d’enfants se noient, dans l’eau de la piscine, en mer ou dans les lacs. Pour empêcher la survenue de ces drames, voici 4 gestes à mettre en œuvre à chaque fois que vous êtes près de l’eau avec votre enfant.

Surveillance sans faille. Lorsque vos enfants ne savent pas nager, restez toujours avec eux à proximité d’un point d’eau ou dans l’eau. Ne les laissez pas se baigner seuls. Si vous êtes une groupe de plusieurs adultes et plusieurs enfants, faites en sorte de confier la surveillance d’un petit à un seul adulte. Sinon chacun risque de penser que l’autre s’en charge.

Equipement adapté. Equipez-les de brassards* ou de maillots de bain avec flotteurs intégrés adaptés à la taille, au poids et à l’âge de l’enfant. Toutefois, ayez bien à l’esprit que le port de ces dispositifs ne dispense pas de surveiller l’enfant. Ils ne protègent pas de la noyade.

Dispositif de sécurité. Si vous en avez une, équipez votre piscine privée d’un dispositif de sécurité : barrière, abri ou couverture. Ceux-ci empêchent physiquement l’accès au bassin et sont particulièrement adaptés aux jeunes enfants, à condition de les refermer ou de les réinstaller après la baignade. L’alarme sonore peut informer de l’approche ou de la chute d’un enfant dans l’eau mais n’empêche pas la noyade. En outre, posez à côté de la piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible en cas de besoin.

Apprentissage précoce. Enfin, apprenez à vos enfants à nager le plus tôt possible. Normalement ils devraient tous bénéficier d’un enseignement dans le cadre scolaire dès la maternelle. Pourtant, « plus d’un enfant sur quatre en fin de CE2 ne sait pas nager », se désolait le Pr Bertrand Chevallier, pédiatre et rédacteur en chef de la revue Pédiatrie pratique en septembre 2018. Lequel soulignait également que « l’apprentissage de la natation dès 5 ans pourrait éviter plusieurs dizaines de morts estivales chaque année ». Si vous le pouvez, proposez à votre enfant des cours de nage dès 4 ans.

*portant le marquage CE et la norme NF 13138-1