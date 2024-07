Quels aliments pour vous rafraîchir cet été ?

Avec l’été vient la hausse des températures et l’envie de savourer des aliments rafraîchissants. Petit tour de ces produits frais et hydratants que vous pouvez consommer sans modération et avec plaisir pendant la belle saison.

Il fait chaud, parfois très chaud si vous êtes dans le sud. Il est donc essentiel de bien vous hydrater. Pour cela, rien de mieux que l’eau. Mais d’autres aliments permettent de vous hydrater et de vous rafraîchir. Parmi eux, les fruits et les légumes arrivent en tête. « Tous les fruits et légumes contiennent de l’eau – excepté les fruits secs – même si certains ont une teneur plus élevée que d’autres », précise ainsi le site du Programme national nutrition Santé (PNNS).

Parmi les fruits et légumes les plus rafraîchissants, le concombre, la salade, les tomates et les courgettes caracolent en tête. Composé à 95% d’eau, le concombre est très désaltérant. Vous pouvez le consommer de diverses manières. En crudités, en salades ou en soupes froides, par exemple dans un gaspacho espagnol, associé à des tomates, des poivrons et du basilic. « Excellente source de potassium, vitamine C et acide folique, le concombre est faible en calorie », souligne Charlotte Geroudet, nutritionniste, sur son site Internet.

Côté fruits, les meilleures options pour vous rafraîchir et vous désaltérer demeurent les plus riches en jus comme la pastèque, le melon, la pêche mais aussi la fraise. Consommez-les simplement au couteau, ou bien préparez-les. Vous pouvez les écraser en purée ou en smoothie et y ajouter de la menthe. Grâce à sa teneur en menthol, la menthe procure une puissante sensation de fraîcheur.

En dehors des fruits et légumes, déguster un yaourt nature simplement sorti du frigo est aussi rafraîchissant et permet d’ajouter une portion de produit laitier à votre journée.