Quels sont les mécanismes de la toux ?

La toux est un réflexe naturel du corps, un mécanisme de défense qui permet de dégager les voies respiratoires. Lorsque l’on tousse, plusieurs réactions se produisent. Voici le déroulé des événements.

La toux commence généralement par une irritation des voies respiratoires, que ce soit à cause de la présence de mucus, de poussières, de fumée, d’un virus ou encore d’allergènes. Cette irritation stimule les récepteurs sensoriels. Ils envoient alors un signal au cerveau, spécifiquement au centre de la toux situé dans le tronc cérébral. Celui-ci analyse l’information et déclenche la réaction : on tousse.

Voici ce qui se produit chronologiquement lorsque l’on tousse. Le corps prend une inspiration profonde pour remplir les poumons d’air. Les muscles de la gorge, y compris ceux de la glotte, se ferment alors brièvement, emprisonnant l’air dans les poumons. Ensuite, les muscles de l’abdomen et du thorax se contractent fortement. Cela crée une pression élevée dans les poumons, car l’air est coincé par la glotte fermée.

Expulsion des indésirables

A ce moment-là, la glotte s’ouvre soudainement et l’air s’échappe rapidement. L’air est expulsé avec une grande force, ce qui permet de faire sortir les irritants ou le mucus des poumons et des voies respiratoires. L’air expulsé, souvent accompagné de mucus, de salive ou d’autres particules, est projeté à travers la trachée, la gorge et la bouche, permettant ainsi de débarrasser les voies respiratoires des substances qui les irritent.

En résumé, la toux est un réflexe de protection du système respiratoire qui permet d’éliminer les substances étrangères et indésirables. Ce mécanisme joue donc un rôle essentiel dans la défense du corps contre les infections et les obstructions des voies respiratoires.

D’autres mécanismes, plus rares, existent. Par exemple, la toux chronique par hypersensibilité résulte d’une inflammation chronique des bronches, d’une infection respiratoire, d’une inflammation du bas œsophage, d’un choc psychologique ou d’autres facteurs, perturbant de manière permanente le réflexe de la toux.