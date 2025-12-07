Qu’est-ce que les zones bleues, ces régions du monde où l’on vit plus longtemps ?

Depuis plusieurs décennies, cinq régions du monde sont qualifiées de « zones bleues » parce que leurs habitants y vivent plus longtemps et en meilleure santé que la moyenne. D’où vient leur spécificité ? Faut-il s’en inspirer ?

Les zones bleues se trouvent principalement dans des régions isolées où la population semble bénéficier d’une longévité exceptionnelle. On retrouve la Sardaigne en Italie, l’archipel d’Okinawa au Japon, Loma Linda en Californie (Etats-Unis), la péninsule de Nicoya au Costa Rica et l’île d’Ikaria en Grèce.

Peu affectés par les maladies cardiovasculaires et les cancers ou encore la démence, les habitants de ces zones du globe présente une longévité impressionnante. A Okinawa par exemple, les femmes, en particulier, ont l’espérance de vie la plus longue du monde. Dans une région montagneuse de Sardaigne, de nombreux hommes vivent quant à eux bien au-delà de 100 ans.

Mais qu’est-ce qui explique la longévité des habitants de ces régions ?

Les chercheurs ont dégagé plusieurs facteurs qui pourraient expliquer pourquoi ces zones favorisent une longévité exceptionnelle.

Une alimentation saine et modérée. Dans les zones bleues, l’alimentation est principalement composée de légumes frais, de fruits, de légumineuses et de grains entiers. La consommation de viande est rare, et le régime alimentaire est souvent basé sur les produits locaux et de saison.

Une activité physique modérée mais régulière. Les habitants des zones bleues ne font pas forcément de sport de manière structurée, mais ils restent actifs tout au long de la journée, que ce soit par le jardinage, la marche ou d’autres formes de travail physique modéré.

Un sens du lien social. Les interactions sociales jouent un rôle clé. Que ce soit en famille, entre amis ou au sein de la communauté, ces liens sociaux soutiennent le bien-être émotionnel et contribuent à une meilleure gestion du stress.

La gestion du stress et de la relaxation. Les personnes vivant dans les zones bleues ont une approche du stress différente, souvent plus zen et plus sereine. Elles prennent régulièrement du temps pour se détendre et pratiquer des activités spirituelles ou méditatives.

Un sens à la vie. Surtout à Okinawa, le concept d’« Ikigai » – avoir un objectif de vie – est essentiel. Cela donne un sens à la vie quotidienne, ce qui semble être un facteur clé de longévité.

Bien que les zones bleues soient fascinantes, certains experts soulignent qu’il n’existe pas de formule magique permettant d’expliquer à 100 % ce phénomène. Les chercheurs estiment que des facteurs génétiques peuvent également jouer un rôle, mais l’environnement et le mode de vie sain semblent être les principaux responsables de la longévité observée dans ces régions.