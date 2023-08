Comment garder le moral à la rentrée ?

Pour beaucoup, les vacances sont déjà du passé. Mais rien ne vous empêche de conserver les bonnes habitudes prises durant l'été pour le bien de votre organisme.

Démarrer la journée en douceur. Plutôt que de traîner au lit en reculant l’heure fatidique du lever, avancez votre réveil de 15 minutes. Avant même de mettre un pied par terre, buvez un grand verre d’eau à température ambiante. Vous aiderez votre corps à chasser les toxines accumulées pendant la nuit. Puis étirez-vous tout en visualisant les moments agréables de la journée à venir. Et surtout prenez un petit-déjeuner assis. Même si vous manquez d’appétit, essayez d’avaler un yaourt ou un fruit avec votre café.

Continuer à prendre le soleil. La lumière du soleil agit directement sur l’hypothalamus, cette partie du cerveau qui régit la sécrétion des hormones et contrôle l’appétit, la libido, le sommeil, l’humeur, l’énergie… Il vous faut donc multiplier les petites occasions d’être en plein air : déjeuner en terrasse, lecture sur le balcon ou dans un parc, jardinage…



Vitaminer son assiette. Quand il fait chaud, vous mangez plus léger et craquez plus facilement pour les grandes salades et les fruits ? Une bonne habitude à faire perdurer en ajoutant toutefois des féculents au déjeuner pour tenir le rythme tout l’après-midi. Vous avez un petit creux à 11h ou à 16h ? Croquez une pomme, une poire, quelques grains de raisin, une banane ou des fruits secs. Non seulement vous ferez le plein de vitamines et dans les deux derniers cas, de magnésium, un oligo-élément indispensable pour résister au stress et à la fatigue. Mais ces glucides feront également grimper votre taux de sérotonine – c’est en quelque sorte le chef d’orchestre de votre bonne humeur – sans mettre à mal votre silhouette.



Bouger 30 minutes par jour. Vous n’avez plus de piscine à portée de main ni de petits chemins où vous balader à vélo ? Ce n’est pas une excuse pour arrêter toute activité physique. A la portée de tous, même des moins sportifs la marche à pied ne nécessite aucun investissement particulier et cumule les avantages. Elle sculpte la silhouette et réduit les risques cardiaques en préservant les articulations. Et comme tout sport, elle libère au sein de l’organisme des endorphines, des substances qui aident à lutter contre le stress et l’anxiété.