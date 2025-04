Repas avec les enfants : que faire quand le conflit s’invite à table ?

Un des rôles majeurs des parents est de nourrir leurs enfants. Alors quand ces derniers refusent les plats proposés ou ne font que picorer, cela peut rapidement les énerver. Comment retrouver calme et sérénité à table ? Et quand s’inquiéter ? Voici ce qu’en dit Laura Moriceau, diététicienne-nutritionniste, spécialisée en pédiatrie et psychologie du comportement alimentaire.

Réussir à faire manger des légumes aux enfants n’est pas toujours chose facile. De nombreux parents savent cela. Et si cette famille d’aliments est particulièrement concernée, d’autres peuvent aussi être au cœur de conflits au moment du repas. Que faire pour que le calme revienne à table et que les enfants se nourrissent bien ? Pour Laura Moriceau, il existe plusieurs catégories de situations.

« Je n’ai pas faim »

Dans la première, l’enfant refuse de manger parce qu’il n’a pas faim. « Si cela arrive de temps en temps, ce n’est pas grave », souligne la diététicienne. Laquelle rappelle que si l’équilibre alimentaire est important, « il se calcule sur plusieurs repas, voire une semaine ». De plus, « il est naturel que l’appétit fluctue et qu’un enfant n’ait pas envie de manger ou pas faim lors d’un repas ». En clair, « lâchez prise afin de retrouver le plaisir d’être ensemble à table ». Et ce même si à ce repas, l’enfant ne mange pas ou très peu. En effet, même s’il n’a pas faim, il est important que l’enfant reste à table avec le reste de la famille pour partager ce moment de convivialité. Dans une ambiance détendue.

En revanche, si l’enfant n’a jamais faim et a même des hauts le cœur à l’idée de manger, il est important de consulter un professionnel pour repérer un éventuel trouble du comportement alimentaire ou trouble de l’oralité.

« Je n’aime pas ! »

Autre situation, l’enfant est très, voire trop, sélectif. Il ne veut jamais manger comme les autres. Cela peut être contraignant pour les parents qui doivent préparer plusieurs plats pour un même repas. « Cela dénote d’une faible palette alimentaire chez l’enfant », note Laura Moriceau. Pour éviter cela, il est conseillé de s’y atteler dès le plus jeune âge. « Variez les textures, les couleurs, les présentations… », conseille-t-elle. Et quel que soit l’âge, « continuez à lui faire goûter, même une bouchée ». Ses goûts peuvent changer et il peut se rendre compte qu’il aime quand même. Cela étant, « évitez de faire un repas entier avec uniquement de nouveaux aliments ou des aliments qu’il n’apprécie pas », ajoute-t-elle.

Dans les deux cas, Laura Moriceau déconseille de forcer l’enfant à finir à tout prix son assiette. « Cela empêche l’enfant d’être à l’écoute de sa satiété », explique-t-elle. Enfin, chaque repas doit durer au moins 15 minutes et être pris à table, sans écran.