Rhume : pourquoi les solutions salines sont-elles efficaces ?

Les gouttes nasales d'eau salée hypertonique pourraient réduire de deux jours la durée du rhume chez les enfants, selon une étude qui sera présentée lors du congrès de la Société européenne de pneumologie (ERS) à Vienne (7-11 septembre 2024). Ces gouttes peuvent également diminuer la transmission des rhumes aux membres de la famille.

Les enfants ont jusqu’à 10 à 12 infections des voies respiratoires supérieures par an, ce que l’on appelle des rhumes. Il existe des médicaments pour améliorer les symptômes, comme le paracétamol et l’ibuprofène, mais aucun traitement ne permet de guérir un rhume plus rapidement. L’utilisation de solutions salines pour nettoyer le nez des enfants en cas d’infections hivernales est d’usage courant. L’essai contrôlé randomisé ELVIS-Kids s’est penché sur la question de son efficacité et la réponse est positive. Le Pr Steve Cunningham de l’unité Child Life and Health (Université d’Édimbourg, Royaume-Uni) co-auteur de l’étude, explique : « nous avons constaté que les enfants utilisant des gouttes nasales salines avaient des symptômes de rhume pendant une moyenne de six jours, contre huit jours pour ceux recevant les soins habituels. Les enfants recevant des gouttes salines avaient également besoin de moins de médicaments au cours de la maladie ».

Un intérêt à utiliser les gouttes nasales salines

L’équipe de recherche a recruté 407 enfants âgés de moins de six ans. Ils ont reçu soit des gouttes nasales d’eau salée hypertonique (environ 2,6 %) soit les soins habituels en cas de rhume. Au total, 301 enfants ont développé un rhume ; pour 150 d’entre eux, leurs parents ont été formés à préparer et à appliquer les gouttes nasales salines (trois gouttes par narine, au moins quatre fois par jour, jusqu’à guérison). Les 151 autres enfants ont reçu les soins habituels.

Bilan : moins de familles ont rapporté avoir contracté un rhume lorsque les enfants utilisaient les gouttes salines (46 % contre 61 % pour les soins habituels). 82 % des parents ont indiqué que les gouttes nasales avaient aidé leur enfant à guérir plus rapidement et 81 % ont affirmé qu’ils les utiliseraient à nouveau.

Observateur indépendant de l’étude, le Pr Alexander Möeller, responsable du Département de médecine respiratoire à l’Hôpital universitaire pour enfants de Zurich (Suisse), estime qu’il s’agit « d’une étude importante, la première en son genre à examiner l’impact des gouttes nasales salines chez les enfants atteints de rhume ». »

Une explication qui tient la route

Les chercheurs expliquent le bénéfice de ces gouttes, disponibles en pharmacie, de la manière suivante : le sel est composé de sodium et de chlorure. Le chlorure est utilisé par les cellules qui tapissent le nez et les bronches pour produire de l’acide hypochloreux, qui les aide à se défendre contre les infections virales. En fournissant du chlorure supplémentaire, cela permet aux cellules de produire plus d’acide hypochloreux, ce qui aide à supprimer la réplication des virus et à réduire la durée de l’infection.