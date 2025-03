Running : 5 astuces pour casser la monotonie

Un semi ou un marathon en préparation ? Voilà qui nécessite d’avaler des kilomètres et des kilomètres de bitume et de sentiers. Avec d’indispensables sorties potentiellement longues où il est très courant de subir ennui et monotonie. Comment les éviter ?

La sortie longue représente un pilier de toute préparation au marathon. Et pour cause, il s’agit de courir une quarantaine de kilomètres d’une seule traite, à l’allure marathon. Autrement dit, selon l’objectif fixé et le niveau du pratiquant, une sortie qui s’étale généralement entre deux et trois heures ! Sur cette séance comme sur d’autres qui peuvent être ressenties comme ennuyeuses et monotones, notez bien ces quelques conseils pour ne pas trop subir. Et conserver la motivation, du début à la fin :

1 – Variez les itinéraires

Vous n’en pouvez plus de cette boucle réalisée lors de chaque sortie ? Préparez-vous de nouveaux parcours. Vous découvrirez ainsi d’autres paysages, entre chemins et routes.

2 – Ecoutez de la musique ou un podcast

Du grand classique mais bien souvent utile pour s’évader par la pensée et ne plus rester focaliser sur chacun de ses pas. La course apparaît particulièrement propice à l’écoute d’un podcast. Le moment est idéal pour se laisser embarquer dans un autre univers. A condition toutefois de rester connecté avec l’environnement, voitures et vélos notamment… ;

3 – Trouvez un ou une partenaire de course

Cette personne pourra vous accompagner sur la totalité ou sur une partie de la séance. Le fait de discuter trompe l’ennui, sans compter qu’il ou elle saura vous rebooster à la moindre baisse de motivation ;

4 – Divertissez-vous avec le mobilier urbain

Et si vous profitiez de cet escalier pour travailler vos montées et vos descentes ? Et pourquoi ne pas le gravir à pieds joints pour renforcer les muscles des cuisses et des mollets ? Ces plots de plastique qui bordent la piste cyclable ? Profitez-en pour réaliser un petit slalom. Ce banc public ? Pour vous étirer ! Bref, le mobilier urbain devant lequel vous passez généralement sans même le voir peut pourtant être très divertissant !

5 – Méditez

Voilà qui peut paraître surprenant, mais la sortie longue en course à pied reste tout à fait propice à un recentrage sur soi, sur sa propre respiration. Et sur l’instant présent. Alors profitez-en !