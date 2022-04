Santé et sécurité au travail : encore du pain sur la planche

Rester en pleine santé et vivre en sécurité est un droit. C’est aussi le cas dans le cadre du travail. Ce n’est toutefois pas encore le cas partout. C’est pourquoi chaque 28 avril est célébrée la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

Accidents du travail, maladies professionnelles, burn out et autres souffrances liées au milieu du travail… C’est pour les prévenir qu’existe la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail tous les 28 avril depuis 2003. Il s’agit d’inciter à la mise en place de mesures permettant à chacun d’évoluer en toute sérénité dans son cadre professionnel. Cette année, la thématique aura pour cible « l’instauration d’une culture positive de la sécurité et de la santé nourrie par la participation et le dialogue social », précise l’Organisation internationale du Travail (OIT). Car pour que la santé et la sécurité soient assurées à tous, il est important que chacun y mette du sien.

« Le dialogue social contribue à améliorer les politiques et les stratégies de sécurité et santé au travail mais il est également essentiel pour susciter l’appropriation et l’engagement, facilitant de ce fait une mise en œuvre rapide et plus efficace », détaille l’OIT. Alors seulement, « les travailleurs se sentent à l’aise pour s’inquiéter ouvertement des risques ou des dangers éventuels en matière de sécurité et de santé au travail, et la direction collabore de façon proactive avec eux pour trouver des solutions adaptées, efficaces et durables ».

Voici donc l’objectif. Reste les moyens à mettre en œuvre, dans un monde encore confronté à « une crise sanitaire et à des risques persistants en matière de sécurité et de santé au travail ». En France, les professionnels de la santé notamment sont en grande souffrance, confrontés à un manque de moyens criant et à une pression importante au quotidien. Un exemple parmi d’autres qui illustre la nécessité criante d’investir dans la santé et la sécurité au travail.