32 874 articles

Santementale-info-service.fr, un espace ressource pour tous

02 octobre 2025

Santé publique France met en ligne santementale-info-service.fr, un site national consacré, comme son nom l'indique, à la santé mentale. Qu’y trouve-t-on ? Des repères pour mieux comprendre la santé mentale, apprendre à la préserver au quotidien, reconnaître les signes de détresse psychique et accéder à une aide adaptée.

C’est la grande cause nationale 2025 : « Parlons santé mentale ! ». Trop souvent réduite aux seuls troubles psychiques, la santé mentale fait partie intégrante de notre santé globale.

« Il n’y a pas de santé sans santé mentale » (OMS)

Nouveau portail national de référence, santementale-info-service.fr a pour vocation d’informer, de prévenir et d’orienter l’ensemble des publics. Ce site ressource s’inscrit dans une stratégie construite autour de trois priorités de santé publique : promouvoir la santé mentale et le bien-être psychique, prévenir le mal-être, les troubles psychiques et les conduites à risque associées, et combattre la stigmatisation des personnes vivant avec un trouble psychique.

Un site actualisé, construit avec des utilisateurs et des spécialistes

Santementale-info-service.fr veut mettre à disposition du grand public une information claire et accessible sur la santé mentale. Construit avec la participation d’utilisateurs afin de coller au plus près de leurs attentes, il rassemble des contenus validés par des spécialistes et issus de données scientifiques reconnues. Un gage de fiabilité qui s’accompagne d’une volonté d’actualisation régulière, selon les besoins de la population et les avancées scientifiques.

Le site s’articule autour de cinq rubriques :

– comprendre la santé mentale et ses déterminants ;

– découvrir les comportements qui la favorisent au quotidien (activité physique, sommeil de qualité, soutien mutuel, contact avec la lumière et la nature) ;

– reconnaître les signes de souffrance psychique ;

– savoir accompagner un proche en difficulté ;

– repérer les ressources disponibles pour accéder à une aide adaptée.

En complément des contenus rédigés, le site propose différents outils interactifs : des quiz, des vidéos de professionnels de santé pour distinguer le vrai du faux en matière de santé mentale, ainsi que des exercices pratiques tels qu’un journal du sommeil à télécharger, des vidéos de cohérence cardiaque ou encore des enregistrements audio de relaxation.

Pour en savoir plus : C’est quoi, une bonne santé mentale ?

  • Source : Santé publique France lance santementale-info-service.fr : le site pour prendre soin de sa santé mentale (30 septembre 2025) ; Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice: a report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and the University of Melbourne. 2005.

  • Ecrit par : Hélène Joubert ; Édité par Emmanuel Ducreuzet

