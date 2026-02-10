Sauter le petit-déjeuner : quels risques pour la santé ?

De nombreuses études épidémiologiques et revues scientifiques ont associé le fait de sauter le petit-déjeuner à plusieurs risques pour la santé cardiovasculaire et métabolique. Voici ce qu’il faut retenir.

Une méta-analyse portant sur plus de 96 000 adultes a montré que ceux qui sautaient régulièrement le petit-déjeuner avaient un risque plus élevé de développer un diabète de type 2, même en prenant en compte l’indice de masse corporelle. L’explication vient du fait que sauter régulièrement le petit-déjeuner est associé à une insulino-résistance accrue et à une régulation perturbée de la glycémie, deux facteurs connus pour favoriser le diabète.

Autre risque : l’infarctus. Une grande étude d’une durée de 16 ans menée chez près de 27 000 hommes a montré que ceux qui sautaient le petit-déjeuner avaient un risque plus élevé de subir une crise cardiaque ou de décéder d’une maladie coronarienne. Sans compter que plusieurs études montrent aussi une association entre omission du petit-déjeuner et accumulation de plaques d’athérome (athérosclérose), un marqueur précoce de maladie cardiovasculaire.

Une méta-analyse (étude groupée de plusieurs études scientifiques) a conclu que sauter le petit-déjeuner est associé à un risque plus élevé de syndrome métabolique, c’est-à-dire un ensemble de facteurs de risque cardiovasculaire comprenant l’obésité abdominale, l’hypertension, l’hyperlipidémie et l’hyperglycémie. Or, le syndrome métabolique est un fort prédicteur de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire.

Limites et nuances des preuves

Attention, la plupart des données proviennent d’études observationnelles, qui montrent des associations mais ne prouvent pas nécessairement que sauter le petit-déjeuner cause directement les maladies. De plus, de multiples biais de confusion (comportement des individus, etc.) peuvent compliquer l’interprétation. Ainsi, ceux qui sautent souvent le petit-déjeuner peuvent aussi adopter d’autres comportements moins sains comme fumer ou faire moins d’exercice par exemple.