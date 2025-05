Se raser les cils : cette tendance apparue sur les réseaux sociaux très dangereuse pour les yeux

Sur TikTok, Instagram ou X, des vidéos circulent montrant de jeunes hommes se faisant raser les cils. Une tendance qui met en danger les yeux et inquiète les professionnels.

Encore une tendance venue de TikTok qui met en danger ceux qui s’y essaieraient. Après le hashtag SkinnyTok, des utilisateurs de la plateforme publient des vidéos les montrant se faire raser ou couper à ras de la paupière les cils. Objectif : paraître plus viril, alors que des cils longs et recourbées seraient l’apanage des femmes et un symbole de la fémininité. Un objectif discutable ; les risques pour la santé des yeux sont quant à eux, indiscutables.

Les cils jouent en effet un rôle de barrière mécanique protectrice pour les yeux. « Ils sont situés au niveau du bord libre de la paupière, cette zone de transition entre les deux faces de la paupière, explique le Dr. Romain Nicolau, chirurgien ophtalmologue et co-fondateur de l’Institut Voltaire, à Paris. Leur premier rôle est de protéger l’œil, dont la cornée, des agressions extérieures. Ils filtrent les pollens, la pollution, les allergènes, la poussière et les empêchent de rentrer dans l’œil. »

Autre rôle : maintenir la forme de la paupière. « Les cils constituent en quelque sorte la charpente de l’oeil. Situés sur la totalité du bord libre, ils permettent d’avoir une paupière de bonne qualité, qui, en vieillissant, ne tombera pas, ne se déformera pas. Il y a un rôle de charpente qui permet à la paupière de conserver une forme arrondie et harmonieuse. »

Risques d’infections, d’allergies, d’inflammations…

Raser ses poils, ou même les couper très courts, entraîne un vrai risque, à court terme, pour la santé de l’œil. Le Dr. Nicolau cite ainsi :

la conjonctivite : une inflammation de la conjonctive de l’œil, cette membrane muqueuse qui tapisse la face interne de la paupière et une partie du globe oculaire. Celle-ci peut être virale, bactérienne, irritative ou allergique ;

la kératite : une inflammation de la cornée, cette partie transparente de l’œil située devant l’iris ;

la sécheresse oculaire : « celle-ci surviendra à moyen terme. Les glandes de Meibomius sécrètent en effet la partie huileuse des larmes et se trouveront forcément lésées par cette agression du rasoir électrique ».

Le geste en lui-même présente aussi un risque ; agiter à quelques millimètres de la paupière un rasoir ou une paire de ciseaux et dans des conditions d’hygiène sans doute pas toujours optimales. « Une coupure de la paupière voire une section des glandes lacrymales peuvent survenir. Ces microtraumatismes engendrent là encore des risques d’infections, d’inflammations ou de cellulite orbitaires », énumère le Dr. Nicolau. Cette infection affecte le tissu de l’orbite et peut se propager derrière la paupière et causer une infection extrêmement grave.

Les cils, une protection contre les rayons UV

Les cils, en repoussant peuvent aussi pousser dans le mauvais sens. « Le cil se rétracte à l’intérieur de l’œil et frotte en permanence sur la cornée : l’œil est rouge, larmoyant, présentant une irritation constante. On peut constater une baisse de la vue. Une prise en charge est impérative ».

A long terme, pour ceux qui souhaiteraient se raser les cils sur plusieurs mois, voire plusieurs années, le spécialiste évoque de possibles déformations de la paupière. Mais aussi des risques liés à l’exposition des yeux aux rayons du soleil. Ce que confirme une étude publiée en 2021 sur la protection oculaire assurée par les cils quant aux rayons ultraviolets. Les cils réduiraient de 12 à 14 % en moyenne les rayons UV reçus sur la cornée.