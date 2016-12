Même dissimulés derrière des montures, vos yeux peuvent être glamour à souhait le soir du réveillon. A condition de prendre quelques précautions.

Apportez de la lumière. Les lunettes ont tendance à assombrir le regard et à accentuer les cernes. Il est donc indispensable de bien travailler la zone du contour de l’œil à l’anticerne. Choisissez-le une demi-teinte voire une teinte plus clair que votre fond de teint et de préférence équipé d’un embout mousse (Nars Radiant Creamy Concealer, Diorskin Star Concealer). Appliquez-le par petites touches au coin interne de l’œil, sous l’œil et sur la paupière, puis tapotez avec le doigt pour un rendu plus naturel et une meilleure fixation.

Jouez sur les contrastes. L’eye-liner est votre meilleur allié pour faire ressortir vos yeux et donner de l’intensité à votre regard. Optez pour du noir, du métallisé ou encore du bleu marine, très tendance cette saison. Appliquez ensuite un fard à paupières un peu nacré à la base de la paupière mobile. Le résultat sera plus lumineux si vous humidifiez au préalable votre pinceau.

Attention au choix de votre mascara : il doit être volumateur mais pas allongeant. Attention aussi à la façon dont vous l’appliquez. Maquillez uniquement la moitié extérieure de votre frange de cils : plus vous vous rapprochez du coin interne de l’œil, plus vous risquez d’intensifier les ombres. Pour un résultat encore plus spectaculaire, rien ne vous empêche de succomber à la mode des faux-cils. Mais pour être certaine qu’ils ne viennent pas cogner sur vos verres à chaque battement de paupière, faites un essai en les posant une première fois avec la colle pré-appliquée. S’ils sont trop longs, retirez-les délicatement, reposez-les sur leur support, raccourcissez-les aux ciseaux et fixez-les pour de bon avec une colle spécifique.

Soignez vos sourcils. N’oubliez pas de brosser et de fixer vos sourcils, voire d’intensifier légèrement leur couleur. Le bon geste ? Appliquer un peu de cire (L’Atelier Maquillage Paris) puis déposer un peu de poudre, voire des paillettes.