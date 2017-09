Une semaine pour plonger dans le cerveau !

Complexe et passionnant, le fonctionnement du cerveau pose de nombreuses questions. Comment une si petite structure peut influer à ce point sur notre forme physique, nos humeurs, nos comportements et nos envies ? Pour en savoir plus, direction la 19ème Semaine du cerveau organisée du 13 au 19 mars.

A quel point notre corps est-il influencé par notre cerveau ? La mémoire laisse-t-elle des traces biologiques ? Quelles particularités présentent les hémisphères cérébraux des artistes ? Et par quels processus le sport maintient-il notre activité neuronale ? Les questions sur le cerveau sont sans limite !

Emotions, musique, réalité virtuelle…

Ainsi, du 13 au 19 mars, les scientifiques se mobilisent à travers la France entière pour partager leur savoir. Au programme, les émotions, l’alimentation, la perception auditive, les états corporels, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Mais aussi le mécanisme de l’empathie, les effets de la danse, du sport, de la musique sur le cerveau. Sans oublier les avancées dans le domaine de la chirurgie. Et le plus ancien des débats sur le lien entre corps et esprit sera aussi de la partie.

Des spécialistes de la Société des neurosciences* organiseront des manifestations gratuites dans 30 villes. Et cet événement se déroulera en simultané dans 62 pays du monde. Construits autour des notions de plaisir et de pédagogie, ces événements prendront la forme de conférences, de pièces de théâtre, de concerts. Ou encore de café des sciences, d’expositions et de ciné-débats.

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, cliquez ici pour découvrir le programme complet !

*En collaboration avec l’Alliance européenne Dana, la Fédération pour la recherche sur le cerveau, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Inserm, l’Inra.