Bien connaître son corps est essentiel pour avoir une sexualité épanouie. Mais aussi pour repérer les signes inquiétants lorsqu’ils surviennent. C’est dans un objectif d’émancipation des femmes que Clarence Edgard-Rosa a publié son livre Connais-toi toi-même. Un guide pratique militant pour toutes.

Vulve, vagin, col de l’utérus, sein, fluides… tout y passe dans l’ouvrage à la fois complet et synthétique de Clarence Edgard-Rosa. Vous saurez tout sur votre corps. Le sous-titre est d’ailleurs explicite : guide d’auto-exploration du sexe féminin. Car il va falloir mouiller la chemise mesdames. Et ne plus avoir peur de ce qui se passe notamment entre vos cuisses. Et ce, malgré un tabou encore bien ancré dans la culture générale.

Parvenir au plaisir

Donc oui, pour parvenir à la jouissance sexuelle, il vaut mieux connaître votre corps. Le clitoris est là un élément central. Vous apprendrez dans l’opuscule que cet organe renferme pas moins de 8 000 terminaisons nerveuses. Mais surtout, l’autrice vous invite dans le chapitre qui lui est consacré, à le regarder et le toucher. « Attrapez un miroir et regardez-le », conseille-t-elle de prime abord.

Et c’est ainsi que sont abordés chacun des 9 chapitres dédiés à une partie du corps en lien avec la sexualité féminine : la vulve, le vagin, le col de l’utérus, le point G, le clitoris donc, le périnée, les ovaires, les fluides et les seins. Tous jouent un rôle dans la réussite de l’orgasme et du plaisir physique en général.

Repérer les signes inquiétants

Autre intérêt de cet ouvrage aux illustrations très graphiques teintées de rose, de violet et de bleu : la prévention. En effet, comment repérer un signe suspect de cancer du sein et encore moins de pathologie au niveau vulvaire, si on ne connait pas ces parties de son corps ?

Ainsi, dans le chapitre sur les fluides, vous apprendrez à repérer « ce qui est normal de ce qui l’est moins ». En clair par exemple, « si vos sécrétions deviennent malodorantes, grumeleuses, d’une couleur inhabituelle… », il vous faut consulter. En revanche, sachez que vos règles ne prendront jamais le même aspect. Il n’y a en la matière justement « pas de règle ». « Elles sont très différentes pour chacune et évoluent énormément au cours de la vie », rappelle l’autrice.

Pour toutes ces raisons, pour devenir maîtresse de votre corps, prenez le temps de vous découvrir en vous appuyant sur ce livre libérateur, unique et essentiel.

Connais-toi toi-même de Clarence Edgard-Rosa, illustrations Suzie Q, Editions La musardine, 58 pages, 12 euros