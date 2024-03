Sexualité : la pleine conscience pour réussir à lâcher prise

Être dans l’instant présent, connecté à ses sensations, sans jugement ni pensée ; la méditation pleine conscience peut aussi s’appliquer à la sexualité. Explications.

« Les dysfonctions sexuelles féminines mettent souvent en évidence une difficulté dans la reconnaissance des sensations sexuelles et un parasitage de celles-ci par nombre de pensées distractives ou anxieuses », peut-on lire sur le site de la Société francophone de Médecine Sexuelle. En clair, il est difficile de ressentir du désir et du plaisir pendant les rapports sexuels si la personne est concentrée sur une liste de courses ou un dossier au travail. Et ce même si elle a vraiment envie de cette relation. Cela peut concerner hommes comme femmes mais les études ont été menées auprès d’un public féminin.

Vivre l’instant présent

Face à ces troubles, une méthode thérapeutique a fait ses preuves : la pleine conscience. Développée par Jon Kabat-Zinn, professeur émérite à la Faculté de médecine de l’Université du Massachusetts, où il a fondé le Center for Mindfulness in Medecine, Health Care and Society, cette méthode a pour but de parvenir à un « état de conscience qui résulte du fait de porter son attention de manière intentionnelle et sans jugement sur l’expérience qui se déploie moment après moment ». Vivre l’instant présent en somme.

Plus facile à dire qu’à faire ? Parvenir à la pleine conscience en générale, et dans la sexualité en particulier, nécessite un apprentissage : s’entraîner à méditer et à focaliser son attention sur les sensations. Vous pouvez aussi mettre en œuvre plusieurs conseils détaillés par la Mayo Clinic (fédération hospitalo-universitaire aux Etats-Unis) pour débuter.

Ainsi, vous pouvez commencer par pratiquer la pleine conscience dans d’autres aspects de votre vie, avec l’aide de tutoriels sur Internet. Vous aurez ainsi une sorte d’avance pour l’appliquer dans votre vie sexuelle. Prenez soin avant tout d’éviter les distractions faciles. Par exemple, éteignez vos portables et la télévision. Le but étant de créer « un espace sacré autour de votre partenaire et vous-même », précise la Mayo Clinic.

Pas de jugement

Autre astuce pour parvenir à la pleine conscience à deux, concentrez-vous sur votre respiration et regardez-vous dans les yeux. En parallèle, vous aurez mis en place des éléments permettant de mettre vos sens en éveil. Allumer une bougie, écouter une musique douce, vous entourer de textures différentes et agréables vous donnera des éléments concrets sur lesquels vous pourrez vous focaliser dans l’instant présent.

Mais soyez indulgent avec vous-même ! Si vos pensées s’évadent, ce n’est pas grave. Revenez simplement et doucement à l’instant. Ce n’est pas une compétition et votre capacité à être présent dans le moment ne pourra que s’améliorer. Soyez aussi indulgent avec votre partenaire. Il ne doit pas y avoir de jugement dans la sexualité, à partir du moment où le respect mutuel règne.