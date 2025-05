Sports collectifs : quels sont leurs bienfaits spécifiques ?

La pratique d’un sport est bonne pour la santé physique et mentale. Quelle que soit la discipline. Mais quels sont les atouts des sports collectifs ?

Football, volley, hand ou encore basket et même waterpolo. Les disciplines sportives se pratiquant en équipe sont nombreuses et variées. Vous aurez donc l’embarras du choix. Mais si vous choisissez un sport collectif, vous ne pourrez pas jouer la dilettante, car l’équipe comptera sur votre investissement. Une bonne chose si vous souhaitez maintenir une pratique régulière. Les coéquipiers s’entraident et se motivent mutuellement. Sans compter que les matchs constituent un objectif commun. Ainsi, les bénéfices physiques que sont l’amélioration de la condition cardiovasculaire, de la force musculaire et de la souplesse seront plus faciles à maintenir.

Le groupe, bon pour la santé mentale

Mais les vertus des « sports co » ne s’arrêtent pas aux bénéfices physiques. En effet, intégrer une équipe, quel que soit le niveau de pratique, renforce également le sentiment d’appartenance et crée des liens solides entre les participants. Le groupe offre un réseau de soutien émotionnel, réduisant ainsi les risques d’isolement et de dépression. Une étude menée sur près de 800 enfants et adolescents a d’ailleurs révélé que ceux qui pratiquaient des sports collectifs affichaient des scores significativement plus bas en matière d’anxiété et de dépression.

De plus, ces activités renforcent l’estime de soi, la régulation émotionnelle et la résilience, des qualités transférables dans la vie quotidienne. C’est pourquoi pratiquer un sport collectif durant l’enfance et l’adolescence est bénéfique pour la construction psychologique et la santé mentale. Sans compter que ces activités encouragent la coopération, la communication et la gestion des conflits, des compétences précieuses tant sur le terrain qu’en dehors.