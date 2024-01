Sports d’hiver : la préparation physique s’impose

Lors de chaque saison hivernale, environ 8 millions de Français dévaleraient les pentes enneigées des massifs montagneux hexagonaux. Mais avec 50 000 interventions des secours par an, les sports d’hiver sont aussi synonymes d’accidents et de blessures. De quels types ? Comment les prévenir ?

De loin, le genou correspond à l’articulation la plus exposée. Entre les entorses et autres ruptures, les ligaments croisés antérieurs (LCA) concentrent chaque année 17 % des blessures survenues aux sports d’hiver. Suivent les fractures du poignet (6,8 %) et les entorses de chevilles, du pouce et encore les luxations de l’épaule. Sans oublier les traumatismes crâniens qui représentent 3 % des lésions.

Indispensable casque

Selon l’association des Médecins de Montagne, « plus d’un quart des blessures à la tête, dont les traumatismes crâniens, ont été occasionnées lors de collisions. Ces collisions représentent 10 % des accidents sur les pistes ». Sur ce plan, le port du casque constitue la meilleure des préventions.

Pour limiter le risque de survenue des autres types de blessures, un mot-clé : la préparation. Et un conseil : anticipez. Car celle-ci doit démarrer un bon mois avant le séjour à la montagne. D’autant plus si vous être plutôt sédentaire tout au long de l’année. L’enjeu : préparer vos muscles et votre système cardiovasculaire à des efforts répétés et inhabituels.

Le haut du corps aussi

De façon concrète, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes préconise au choix, d’effectuer deux à trois séances d’activité physique de 45 minutes, par semaine. Ou cinq de 15 minutes, « en fonction de votre motivation et du temps dont vous disposez ». Au programme :

marche active ou course à pied, idéalement après avoir rendu visite à votre médecin traitant pour un bilan cardiaque ;

exercices de renforcement musculaire, notamment bas du corps : flexions des genoux et la fameuse « chaise ». Placez-vous dos au mur et descendez vos fesses de manière à placer vos cuisses parallèles au sol. Comme si vous étiez assis sur une chaise ! N’hésitez pas à effectuer ces exercices tous les jours.

et pour le haut du corps (dos et sangle abdominale) : des séances de gainage sont préconisées !

Enfin, ne ratez pas une occasion de monter et descendre des escaliers… Et pour vous mettre en condition, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes vous suggère même de réaliser quelques montées de genou ou des flexions avec vos chaussures de ski.