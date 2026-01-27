Generic selectors
Sucres cachés : quels sont les aliments qui en contiennent ?

27 janvier 2026

Ils représentent un ennemi sournois de notre assiette. Les sucres cachés portent plutôt bien leur nom tellement ils peuvent s’avérer compliqués à débusquer et donc à éviter.

Le sucre s’immisce dans une quantité insoupçonnée d’aliments. Parfois – souvent –  de façon parfaitement claire puisque l’information est mentionnée sur l’étiquette du produit. Comme le rappelle, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un Questions-Réponses sur les allégations nutritionnelles et de santé mis à jour en novembre 2025, « si les sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette : Contient des sucres naturellement présents ».

Sans sucres ajoutés : vraiment ? 

Quant à l’allégation « sans sucres ajoutés », elle est notamment autorisée « s’il n’a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire (…) ou (…) si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés », précise la DGCCRF. Avant d’ajouter: « cependant, certains produits portant l’allégation « sans sucres ajoutés » peuvent contenir un taux de sucres important » ! En partie car certains procédés de transformation induisent la création de sucres. A l’image de l’hydrolyse d’amidon.

Transformation en sucres 

L’une des illustrations les plus emblématiques de ce sucre caché ? Le pain de mie.  Comme le rappelle l’auteure Bérengère Philippon dans son ouvrage Je réussis mas détox sucre, « les farines blanches comme celle de blé T45 ou T55 se transforment dans notre corps rapidement en glucose et ont donc le même impact que le sucre ». 

Faire la chasse aux sucres cachés 

Le souci réside donc dans le fait que la plupart des sucres consommés aujourd’hui sont dissimulés, cachés dans des aliments qui ne sont généralement pas considérés comme sucrés. Ils sont ainsi omniprésents dans les produits transformés (même les salés) pour rehausser leur saveur, améliorer leur apparence et leur texture. A l’image du ketchup dont une cuillère à café contient environ 4 grammes de sucre. Du sucre se dissimule ainsi souvent dans :

  • le pain de mie donc
  • le pain blanc
  • les pâtes classiques (non complètes)
  • les charcuteries
  • les salades préparées
  • les sauces industrielles
  • les plats préparés (pizzas…)
  • les petits pots pour bébé
  • les chips

Comment repérer le sucre ? 

Enfin, si l’étiquette ne rapporte pas toutes les informations, elle mérite tout de même d’être étudiée avec soin. Au-delà des mots sucres, glucose et autre glucide, le sucre peut aussi se nommer :

  • Saccharose
  • Fructose
  • Mélasse
  • Dextrose
  • Maltodextrine
  • Sirop de Malt…

La liste n’est pas exhaustive. Et comme le conclut Bérengère Philippon, « cela ne veut pas dire de ne plus manger (les aliments en question). Cela signifie qu’il faut faire attention à la quantité et à la qualité des glucides ingérés ». Car la consommation de sucre en excès favorise le surpoids, les risques cardiovasculaires…

  • Source : Nassima Abouhnaik. Évolution de la consommation de sucre en France et impact sur la santé buccodentaire. Sciences du Vivant [q-bio]. 2023. ffhal-04793757f – DGCCRF - Je réussis mas détox sucre, de Bérengère Philippon. Larousse Editeur

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

