Thé : beaucoup de bons et quelques mauvais points

La couleur du thé est déterminée par le processus d’oxydation, qui signifie que l’oxygène réagit aux enzymes présents dans les feuilles. C’est également cette action qui donne à chaque thé son goût plus ou moins prononcé, voire âcre. Ainsi, le thé blanc est-il simplement séché au soleil. Le vert ? Après la cueillette, ses feuilles sont chauffées à haute température, afin d’éviter au maximum leur oxydation. Quant au noir, il fait l’objet, d’une oxydation complète.
La littérature scientifique confère au thé de nombreuses bienfaits pour la santé, principalement dus à la présence de molécules antioxydantes appelées polyphénols. A l’image des catéchines et des théaflavines. Elles renferment ainsi de nombreuses propriétés : anti-inflammatoires, antimicrobiennes, anticancéreuses, antihypertensives, neuroprotectrices et encore hypocholestérolémiantes. Avec, de façons concrètes, des effets bénéfiques en termes de prévention de nombreuses maladies :
En 2020, des chercheurs de l’académie chinoise des sciences médicales ont plutôt recommandé de porter notre choix sur du vert qui conserverait mieux ses effets antioxydants – notamment à l’issue lors du processus de fermentation – que le thé noir.
Comme il n’existe aucun aliment miracle, cette boisson renferme aussi quelques aspects négatifs :
D’une manière générale, les bienfaits apparaissent toutefois largement surpasser les risques. Mais tout reste bien sûr, question de modération : entre deux et quatre tasses par jours, selon les études qui ne se rejoignent pas sur ce point, tellement la diversité des préparations est importante.
Un dernier point pour celles et ceux qui ont l’habitude d’ajouter un nuage de lait ou quelques gouttes de citron, dans leur thé : sachez que le premier diminue le potentiel antioxydant de cette boisson, tandis que le second l’augmente. Sans doute parce que celui-ci renferme de la vitamine C, qui est elle-même antioxydante.
Source : Yilmaz Y. Health-Promoting Effects of Black Tea: A Narrative Review of Clinical Trials. Int J Food Sci. 2025 Feb 18;2025:8560718. - Marthe Krieps. Le Thé : origine, actualité et potentialités. Sciences pharmaceutiques. 2009. ⟨hal-01733062⟩ - Université de Liège European Journal of Preventive Cardiology.
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
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