Thé : beaucoup de bons et quelques mauvais points

Thé noir, vert, blanc… Des couleurs différentes mais à l’origine un même arbuste originaire d’Extrême-Orient : Camelia finencis, autrement appelé le théier. Tour d’horizon de la boisson la plus consommée au monde après l’eau, entre bons et mauvais points.

La couleur du thé est déterminée par le processus d’oxydation, qui signifie que l’oxygène réagit aux enzymes présents dans les feuilles. C’est également cette action qui donne à chaque thé son goût plus ou moins prononcé, voire âcre. Ainsi, le thé blanc est-il simplement séché au soleil. Le vert ? Après la cueillette, ses feuilles sont chauffées à haute température, afin d’éviter au maximum leur oxydation. Quant au noir, il fait l’objet, d’une oxydation complète.

Des bienfaits très nombreux

La littérature scientifique confère au thé de nombreuses bienfaits pour la santé, principalement dus à la présence de molécules antioxydantes appelées polyphénols. A l’image des catéchines et des théaflavines. Elles renferment ainsi de nombreuses propriétés : anti-inflammatoires, antimicrobiennes, anticancéreuses, antihypertensives, neuroprotectrices et encore hypocholestérolémiantes. Avec, de façons concrètes, des effets bénéfiques en termes de prévention de nombreuses maladies :

les cancers ;

le diabète ;

les maladies cardiovasculaires ;

les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ;

l’obésité.

Plutôt vert

En 2020, des chercheurs de l’académie chinoise des sciences médicales ont plutôt recommandé de porter notre choix sur du vert qui conserverait mieux ses effets antioxydants – notamment à l’issue lors du processus de fermentation – que le thé noir.

Quelques points de vigilance

Comme il n’existe aucun aliment miracle, cette boisson renferme aussi quelques aspects négatifs :

Le thé limite l’absorption du fer par l’organisme, ce qui constitue un point de vigilance, pour notamment les femmes enceintes. Si vous êtes anémiée, évitez d’en boire à proximité des repas ;

le thé vert est déconseillé chez les patients traités par des anticoagulants de type antivitamines K (AVK) puisqu’il diminue les effets de ces derniers ;

si le thé renferme moins de caféine que le café, il en en contient toutefois en quantités non négligeable. Il convient donc d’éviter d’en consommer après 17 heures, à cause de ses vertus excitantes.

Modération

D’une manière générale, les bienfaits apparaissent toutefois largement surpasser les risques. Mais tout reste bien sûr, question de modération : entre deux et quatre tasses par jours, selon les études qui ne se rejoignent pas sur ce point, tellement la diversité des préparations est importante.

Et avec du lait ou du citron ?

Un dernier point pour celles et ceux qui ont l’habitude d’ajouter un nuage de lait ou quelques gouttes de citron, dans leur thé : sachez que le premier diminue le potentiel antioxydant de cette boisson, tandis que le second l’augmente. Sans doute parce que celui-ci renferme de la vitamine C, qui est elle-même antioxydante.