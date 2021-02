Thé vert ou café : des bienfaits aussi après un accident cardiovasculaire

Consommer régulièrement du thé vert est bon pour le cœur. Plusieurs études l’ont montré en prévention d’accidents cardiovasculaires. Il semblerait que cette boisson réduirait aussi le risque de décès chez les survivants d’un infarctus du myocarde ou d’un AVC. Qu’en est-il du café ?

Le thé est riche en antioxydants, à l’action bénéfique pour le système cardiovasculaire. Le café en contient également. Mais quel est l’apport de ces boissons chez des patients ayant déjà souffert d’un accident cardiovasculaire ? C’est à cette question qu’ont cherché à répondre des scientifiques japonais.

Pour ce faire, ils ont recruté plus de 46 000 participants âgés entre 40 et 79 ans dans la cohorte Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk. Chacun a répondu à un questionnaire sur son état de santé, son régime alimentaire, son mode de vie et sa consommation de thé vert et de café. Puis, les participants ont été répartis en 3 groupes : avec antécédent d’AVC, avec antécédent d’infarctus du myocarde et sans antécédent.

Avec ou sans antécédent

Résultat principal, les consommateurs de thé vert – à raison d’au moins 7 tasses de 100ml par jour – dans les deux groupes avec antécédents, voyaient leur risque de mourir précocement abaissé de 62%. Cette association n’a pas été observée chez les personnes sans antécédent d’accident cardiovasculaire.

C’est là qu’intervient le café. En effet, les membres du groupe sans antécédent cardiovasculaire qui buvait une tasse de café par jour (150 ml) ont vu leur risque de mourir précocement réduit de 14% par rapport aux non aficionados à la caféine. Voilà une bonne raison de se servir une tasse de café matinale.