Vaccin : un massage à la place d’une injection ?

Des chercheurs ont mis au jour une réponse immunitaire cutanée après un massage ou l’application d’une crème sur la peau. Ils ont aussi découvert, chez la souris, qu’il était possible d’exploiter cette propriété pour administrer un vaccin, sans aiguille, par simple massage.

En première ligne, la peau protège l’organisme contre les agressions extérieures. On connaît sa capacité à moduler l’action des cellules immunitaires en cas de blessures ou encore d’inflammation. On connaît moins l’impact physiologique sur la peau d’un stress mécanique, comme un massage. Une équipe de l’Inserm et du Kings College London s’est intéressée aux conséquences d’un massage sur l’imperméabilité, puis l’immunité, de la peau. Chez des souris et des volontaires humains, via un outil qui mimait un massage ou l’application d’une crème durant 20 minutes, les chercheurs ont observé que la peau devenait temporairement perméable aux très grosses molécules. Et ce tant chez la souris que l’homme. Un phénomène qui serait lié à l’ouverture des follicules pileux, cette cavité dans laquelle le poil prend naissance. Ces résultats ont été publiés mercredi 17 septembre dans la revue Cell Reports.

Le système immunitaire local alerté

Chez les rongeurs, ils ont aussi observé que cela permettait à des composites de bactéries, présentes à la surface de la peau, de franchir la barrière cutanée. Conséquences ? Une réaction inflammatoire locale a été déclenchée, de même que la réponse immunitaire dite adaptative ; cette réponse immunitaire, à l’origine de la mémoire du système immunitaire, stimulée par la vaccination. « Ces résultats suggèrent que le stress mécanique agit comme un signal de danger au sein de la peau, a indiqué Élodie Segura, directrice de recherche à l’Inserm. L’entrée dans la peau de composés du microbiote favorisée par l’étirement pourrait ainsi alerter le système immunitaire local sur la perte d’imperméabilité de la barrière cutanée et l’activer pour répondre au potentiel danger. »

L’équipe a alors voulu savoir s’il était possible d’exploiter ces caractéristiques pour développer une technique de vaccination non invasive par simple application cutanée. Les souris ont reçu un vaccin contre la grippe par massage. Résultats ? La réponse immunitaire observée a été jugée « qualitative » par les chercheurs, comparée à celle d’une injection intra-musculaire.

Une telle réaction immunitaire est-elle possible chez l’humain ? Des tests doivent encore être réalisés pour le savoir. « Il nous faudra également comprendre comment chaque type de cellules cutanées réagit spécifiquement face au stress mécanique et quels sont précisément les produits du microbiote qui stimulent la réponse inflammatoire, avance Elodie Segura. Avec l’objectif, si ces tests s’avèrent positifs, de « développer des méthodes de vaccination pou d’administration de médicaments sans aiguille et non invasives. »

Un danger insoupçonné

Ce travail a permis de faire une autre découverte, cette fois préoccupante, d’un point de vue toxicologique. Frottements et massages pourraient favoriser la pénétration dans l’organisme de molécules nocives contenues sur la peau mais aussi dans l’air ou dans des produits cosmétiques et stimuler une réponse immunitaire imprévue. « Or, à ce jour, les évaluations des risques chimiques d’un produit n’incluent pas la possibilité qu’une macro-molécule puisse entrer dans la peau. Des études complémentaires pourraient donc s’intéresser aux liens entre stress mécanique et sensibilisation aux allergènes », conclut l’Inserm.