Variant “Frankenstein” : tout savoir sur la campagne de vaccination contre le Covid-19

Le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse en France ces dernières semaines, marquées notamment par l'arrivée du variant « Frankenstein ». Alors que la prochaine campagne de vaccination débutera le 14 octobre, il est vivement recommandé à toutes les personnes à risque de formes graves de se faire vacciner.

Selon le dernier bulletin national d’information de Santé publique France, une hausse de 37 % des suspicions d’infection au Covid-19 a été constatée chez les adultes du 15 au 21 septembre 2025. La semaine précédente, une hausse de 29 % avait été enregistrée. Le Covid-19 fait donc son retour, la faute à XFG ? Ce variant, également surnommé Frankenstein, du fait qu’il recombine plusieurs lignées du SARS-CoV-2, ou encore « Stratus », a été placé sous surveillance au moins de juin par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle précisait alors qu’il était en augmentation à l’échelle mondiale. Selon un rapport de l’European Center for Disease Prevention (ECDC), XFG représentait en moyenne dans l’UE/EEE 71,6 % des cas selon les données fournies par quatre pays européens.

Faut-il s’en inquiéter ? Selon l’OMS, « les vaccins contre la Covid-19 actuellement approuvés devraient rester efficaces contre ce variant, qu’il s’agisse de formes symptomatiques ou graves ». Ainsi, plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, où le variant XFG a été largement détecté, ont effectivement signalé une augmentation simultanée des nouveaux cas et des hospitalisations. Mais les données disponibles n’indiquaient pas que ce variant entraîne une forme plus grave ou plus de décès que les autres variants en circulation. Toutefois, XFG présenterait, selon l’OMS, une capacité d’échappement immunitaire légèrement supérieure à celle des autres souches.

Une campagne de vaccination pour les personnes à risque

Pour les personnes les plus fragiles, la vaccination demeure la meilleure prévention. La campagne de vaccination contre le virus du SARS-CoV-2 le 14 octobre 2025 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2026.

Il est fortement recommandé aux personnes à risque de développer des formes graves de la maladie de recevoir une dose annuelle du vaccin, à l’automne. Il s’agit :

des personnes âgées de 65 ans et plus ;

des personnes atteintes de comorbidités ayant un risque plus élevé de formes graves de maladie (hypertension artérielle compliquée, affections chroniques cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénales, pulmonaires, diabète, obésité, cancers, personnes transplantées, personnes atteintes de trisomie 21, de troubles psychiatriques ou de démence) ;

des personnes immunodéprimées ;

des femmes enceintes, quel que soit leur trimestre de grossesse ;

des résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD) ;

des personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle ;

des personnes vivant dans l’entourage ou en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.

Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, les patients immunodéprimés, les résidents des Ehpad et des USDL, quel que soit leur âge, toutes les personnes à très haut risque, il est conseillé de recevoir une seconde dose de vaccin au printemps.

Pour cette campagne, des vaccins Comirnaty adaptés au variant LP.8.1 en circulation seront utilisés. Les médecins généralistes, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens, étudiant de troisième cycle de médecine ou de pharmacie sous la supervision d’un maître de stage sont habilités à vacciner.

Les gestes barrières doivent toujours être appliqués, même en cas de vaccination. « Il est fortement recommandé de porter un masque, de se laver fréquemment les mains, d’éviter les contacts avec des personnes âgées ou fragiles, de favoriser le télétravail et d’informer les personnes avec qui l’on a été en contact lorsqu’on était contagieux », note Ameli.fr

A noter : les vaccinations contre le Covid et contre la grippe le même jour peuvent être injectées simultanément sur deux sites différents (les deux bras). Si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n’y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations.