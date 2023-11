Votre musique favorite comme anti-douleur

Entre autres bienfaits, la musique aurait le pouvoir de diminuer l’intensité de la douleur physique. Des effets d’autant plus importants si vous écoutez l’un de vos morceaux préférés.

Ondes addictives, sans effets secondaires, à consommer sans modération, propriétés analgésiques : voici ce qui pourrait être inscrit sur des playlists prescrites dans le cadre de protocoles anti-douleur. La musicothérapie progresse peu à peu dans ce domaine. La dernière étude en date ? Un travail mené par une équipe de chercheurs québécois de l’Université de Montréal.

Pour trouver la musique la plus efficace pour calmer la douleur, ces scientifiques ont soumis des volontaires « à des stimuli thermiques modérément douloureux à l’intérieur de l’avant-bras, provoquant une sensation similaire à celle d’une tasse de thé chaude maintenue contre la peau ». Dans le même temps, « ces stimuli ont été associés à des extraits musicaux, d’une durée d’environ sept minutes chacun ». Les chercheurs ont ensuite « interrogé les participants sur leurs réactions émotionnelles à leur musique préférée et leur ont attribué des thèmes : énergisant/activant, joyeux/gai, calme/détente et émouvant/amer ».

Une chanson émouvante

Comparé aux groupes contrôles (volontaires n’ayant pas écouté de musique ou bien de la musique inconnue), « la musique préférée choisie par les participants a un effet beaucoup plus important sur la réduction de la douleur », décrit le Pr Darius Valevicius, principal auteur de l’étude. Par ailleurs, « la musique provoquant des émotions semble efficace pour réduire la douleur car elle déclenche une sensation de plaisir et de relaxation ».

« Nous confirmons que sous l’effet de la musique, un processus neurophysiologique permet de bloquer les signaux de la douleur. » Et peut même aller jusqu’à provoquer chez certaines personnes des frissons qui « peuvent se manifester par des picotements ou la chair de poule ».

D’autres types de douleurs à l’étude

Les chercheurs posent tout de même deux limites à leur travail. Rien ne dit que la musique inconnue mais relaxante écoutée sur des sessions de plus de sept minutes à plusieurs reprises ne pourrait pas avoir le même effet. Un point à éluder donc. Et il nous faudra également investiguer plus largement le panel de la douleur. A savoir si « l’écoute de la musique préférée est également efficace avec d’autres stimuli douloureux non thermiques, tels que la stimulation mécanique ou la douleur chronique ».