Yaourts et risque de diabète de type 2 : les promesses et bientôt les preuves ?

Bénéfiques pour nos os, les yaourts le sont-ils également pour notre cœur et nos vaisseaux ? Des chercheurs canadiens le suggèrent effectivement même si les mécanismes scientifiques de ces bienfaits restent à évaluer selon des protocoles scientifiques réalisés selon les règles de l’art. Explications.

Selon l’étude INCa 3 sur les habitudes alimentaires des Français, les yaourts – comme les fromages blancs – font partie des produits les plus consommés. Et semble-t-il, davantage par les femmes que par les hommes. Le Pr André Marette et son équipe de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) au Québec se sont effectivement penchés sur les bienfaits potentiels du yaourt sur le risque de maladies cardiométaboliques. Diabète de type 2, notamment.

Il ressort de leur travail – soutenu par Danone Nutricia Research – que la consommation de yaourt est plutôt associée à un mode de vie sain et équilibré. Et par conséquent à un risque réduit de ce type d’affections. Les auteurs ajoutent toutefois, que « peu ou pas d’études randomisées ont été réalisées pour identifier isolément l’impact de cet aliment. »

Quels effets potentiels ?

A ce stade, les scientifiques parlent « d’effets bénéfiques potentiels », à partir de quelques études réalisées sur ce thème et de la composition des yaourts : « riches en nutriments, micronutriments, en calcium et contribuant aux apports en protéines ». Sans oublier bien sûr, les « effets bénéfiques » associés « à la fermentation des souches bactériennes ». En l’occurrence Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Leur travail pose donc les bases d’études à réaliser pour identifier avec précision les mécanismes des composés des yaourts sur notre organisme. Et particulièrement sur le risque cardiométabolique.

Rappelons que selon Programme national Nutrition Santé (PNNS), les recommandations alimentaires portent sur la consommation de trois produits laitiers par jour. Et même quatre pour les enfants, adolescents et personnes âgées. Des yaourts donc mais pas seulement. Le choix peut aussi se porter sur le lait bien sûr, le fromage blanc ou autres fromages.