A 40 ans, faites le point sur votre cholestérol !

Même si vous n’êtes pas en surpoids et êtes en bonne santé, il est important de faire le point sur votre taux de cholestérol dès vos 40 ans. Cette démarche préventive est essentielle pour préserver votre santé cardiaque. Voici pourquoi.

Un taux de mauvais cholestérol élevé (HDL) est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, telles que l’infarctus du myocarde ou l’Accident vasculaire cérébral (AVC). En effet, un excès de cholestérol peut entraîner la formation de plaques dans les artères, ce qui limite leur ouverture et augmente le risque de blocages. Selon la Fondation du cœur, un dépistage précoce permet de détecter d’éventuels déséquilibres avant qu’ils ne causent des dommages irréversibles.

Même si vous vous sentez en bonne santé, c’est à 40 ans qu’il faut penser à faire le point car votre métabolisme commence à changer. Un contrôle de routine permet de détecter un éventuel déséquilibre, même en l’absence de symptômes apparents.

Adopter des habitudes saines à temps

Vérifier son cholestérol à 40 ans permet d’agir plus tôt pour adopter des habitudes alimentaires et de vie plus saines si nécessaire. Une alimentation riche en fruits et légumes, ainsi qu’en bonnes graisses, associée à de l’exercice physique, peut suffire à réguler le cholestérol sans recours à des médicaments. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un mode de vie sain peut réduire de manière significative les risques cardiovasculaires à long terme.

Et si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques ou de cholestérol élevé, un suivi à cet âge est d’autant plus crucial. La génétique joue un rôle important dans les niveaux de cholestérol, et certaines personnes peuvent être plus vulnérables dès leur plus jeune âge.

N’attendez plus pour consulter votre médecin traitant qui vous prescrira un dépistage par simple prise de sang.