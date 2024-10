Aliments complets : de quoi parle-t-on ?

Le Programme national nutrition et santé (PNNS) recommande d’aller vers les aliments complets. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce terme ? En quoi sont-ils différents et meilleurs que les autres ?

Par aliments complets, on doit surtout comprendre les féculents non raffinés. C’est-à-dire que l’on n’a retiré ni le germe ni l’enveloppe de la céréale. Lorsque celle-ci est complète en effet, cette dernière est constituée de trois parties : le son (l’enveloppe), l’endosperme ou albumen (l’intérieur de la graine) et le germe (dans la graine, il permet la pousse de la plante). Non-modifiés, les féculents sont riches en fibres, minéraux et vitamines, bénéfiques pour la santé.

De multiples bénéfices

Les fibres favorisent le transit, confèrent une sensation de satiété et aident à réguler le cholestérol. Elles participent également à la prévention du cancer du côlon. Le calcium est lui utile pour la solidité des os et le fer procure de l’énergie et participe à l’élaboration des globules rouges. Le potassium intervient pour sa part dans la santé des muscles et la vitamine B joue un rôle dans le fonctionnement cérébral et musculaire.

Or, lorsqu’ils sont raffinés, les féculents sont appauvris en nutriments et les aliments fabriqués avec ces farines ne contiennent plus que de l’amidon. Ils sont appelés communément “aliments blancs”. Mieux vaut donc privilégier les produits fabriqués à base de céréales complètes, qu’il s’agisse de blé ou de riz, notamment. Ainsi le pain, la semoule ou encore les pâtes seront bien plus intéressants d’un point de vue nutritionnel.

Gare au transit

Pour autant, passer aux céréales complètes peut être difficile pour votre transit. Leur richesse en fibres peut les rendre irritantes si elles sont ingérées en trop grande quantité, avec à la clé des ballonnements et des douleurs intestinales. Pour réduire ces inconvénients, augmentez votre consommation de façon progressive et consommez suffisamment d’eau. Et si vous préférez, vous pouvez aussi opter pour un entre-deux : les céréales semi-complètes.

Ces produits ont subi un raffinage partiel, ce qui permet de préserver en partie le son ou le germe. Résultat, l’aliment conserve pratiquement l’ensemble de ses nutriments, tout en étant plus digeste.