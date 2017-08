Ces aliments qui donnent mauvaise mine

Vous hydratez votre peau tous les matins, vous la démaquillez tous les soirs et vous faites régulièrement des gommages ? Vous avez raison, c’est le meilleur moyen d’afficher un joli teint. Mais saviez-vous que le contenu de votre assiette avait aussi son importance ? En effet, certains aliments peuvent ruiner tous vos efforts…

Les sucres raffinés

Les céréales sont une source importante d’antioxydants. Mais ces derniers se concentrent essentiellement dans leur enveloppe. C’est pourquoi il est recommandé de remplacer le pain blanc par du multigraines complet, les pâtes par du riz basmati ou complet de préférence bio… De la même façon, limitez au maximum les sucres raffinés (sucre blanc, roux, blond) et les aliments industriels contenant du glucose ou du fructose, qui, consommés en excès, favorisent la production de sébum.

D’une manière générale, optez pour des produits alimentaires les moins transformés possibles. En cas de fringales, remplacez biscuits et barres chocolatées par une poignée d’amandes ou d’abricots secs, une pomme, un kiwi… Pour sucrer vos gâteaux, ajoutez-y des morceaux de fruits, familiarisez-vous avec les sucres naturels…

La viande rouge, la charcuterie

Rides et peau sèche vont souvent de paire avec une consommation élevée de viande rouge et de charcuterie. Pour avoir son comptant de protéines animales, mieux vaut privilégier les poissons gras et la volaille.

Le café et l’alcool

Le café et l’alcool favorisent la déshydratation de l’épiderme. Préférez-leur le thé vert et le rooibos (thé rouge sans théine). Riches en antioxydants, ils protègent la peau du vieillissement et de la perte d’éclat. Pour profiter de leurs bienfaits, buvez-en au moins 3 tasses par jour, préférez les feuilles de thé entières ou brisées aux thés en sachets, ne faites pas chauffer votre eau à plus de 80°C.

A noter : si les excès alimentaires nuisent à l’épiderme, les régimes trop restrictifs sont tout aussi néfastes.