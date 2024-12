Alzheimer : réduire la graisse viscérale pour prévenir l’apparition de la maladie ?

Selon une étude américaine, la présence de graisse profonde entourant les organes abdominaux, également appelée graisse viscérale, pourrait prédire la maladie d’Alzheimer 20 ans avant l’apparition des premiers symptômes. Explications.

La graisse corporelle à 40 ans peut-elle influencer la survenue de la maladie d’Alzheimer des décennies plus tard ? C’est ce qu’ont cherché à savoir des scientifiques de la Washington university school of Medicine de Saint-Louis (Missouri). Plus largement, leurs travaux, présentés lors de la réunion annuelle de la Société de Radiologie d’Amérique du Nord (RSNA), se sont penchés sur les liens entre les facteurs modifiables liés au mode vie – obésité, répartition de la graisse corporelle, métabolisme – et la maladie d’Alzheimer. Résultats ? La graisse viscérale, cette graisse profonde située sous les muscles abdominaux, autour du foie, de l’estomac et des intestins, est étroitement liée à la survenue des premiers symptômes près de 20 ans plus tard.

Graisse sous-cutanée ou graisse viscérale : une condition cérébrale bien différente

80 personnes de 49 ans en moyenne et présentant des capacités cognitives normales ont participé à l’étude. 57,5 % des participants étaient obèses et l’indice de masse corporelle (IMC) moyen s’élevait à 32,31. Tous ont subi une IRM corporelle et une évaluation métabolique (mesures de glucose et d’insuline), ainsi qu’un bilan lipidique (cholestérol).

Des IRM de l’abdomen ont été réalisées pour mesurer le volume de graisse sous-cutanée (la graisse sous la peau) et le volume de graisse viscérale. Les marqueurs cérébraux précoces de la maladie d’Alzheimer – l’accumulation de la protéine TAU et les plaques amyloïdes dans le cerveau – ont été mesurés via une tomographie par émission de positons (TEP) cérébrale (examen qui permet d’obtenir des images précises en trois dimensions). Plus ces taux augmentent, plus la maladie progresse.

« Notre étude a montré qu’une graisse viscérale plus élevée était associée à des niveaux TEP plus élevés des deux protéines pathologiques caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, l’amyloïde et la tau », analyse le Dr Mahsa Dolatshahi, autrice principale de l’étude.

La graisse viscérale associée à une moins bonne circulation sanguine

Par quel mécanisme la graisse viscérale influence-t-elle l’accumulation de la protéine TAU et des plaques amyloïdes dans le cerveau ? Il semblerait qu’il faille chercher du côté de la circulation sanguine. Les chercheurs ont réalisé une IRM cérébrale et abdominale sur des individus d’âge moyen cognitivement normaux avec une large gamme d’IMC et ont comparé le flux sanguin sur l’IRM cérébrale chez des individus avec une graisse viscérale ou sous-cutanée élevée ou faible. Le groupe avec une graisse viscérale élevée a montré un flux sanguin cérébral plus faible. Aucune différence significative de la circulation sanguine cérébrale n’a été observée dans le groupe avec une graisse sous-cutanée élevée ou faible.

D’autres facteurs métaboliques impliqués, comme le bon cholestérol

En outre, une résistance à l’insuline plus élevée et un taux de cholestérol HDL (le bon cholestérol) étaient associés à un taux élevé d’amyloïde dans le cerveau. Et un taux de bon cholestérol plus élevé semblait réduire les effets de la graisse viscéral sur le développement d’Alzheimer. « Une des implications clés de notre travail est que la gestion du risque d’Alzheimer dans l’obésité devra impliquer de cibler les problèmes métaboliques et lipidiques associés qui surviennent souvent avec une masse grasse corporelle élevée », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Cyrus A. Raji, professeur associé de radiologie au Mallinckrodt Institute of Radiology (MIR) de la Washington University School of Medicine.

Réduire la graisse abdominale : un moyen de lutter de prévenir Alzheimer ?

« Ce résultat crucial a été découvert parce que nous avons étudié la pathologie de la maladie d’Alzheimer dès la quarantaine et la cinquantaine, lorsque la pathologie est à ses premiers stades. Des modifications potentielles comme la perte de poids et la réduction de la graisse viscérale sont plus efficaces pour prévenir ou retarder l’apparition de la maladie », abonde Mahsa Dolatshahi.

Quelque 6,9 millions d’Américains de 65 ans et plus souffrent de la maladie d’Alzheimer. Selon The Alzheimer association, ce nombre pourrait grimper à 13 millions d’ici 2050 si aucune avancée ne permet de prévenir ou guérir la maladie. Et selon une autre étude publiée dans The Lancet, en 2021, aux Etats-Unis, 208 millions de personnes (sur 334 millions) étaient considérées en surpoids ou obèses.